Stemmen op genomineerden voor James Lind Prijs 2021

Drie onderzoeken en drie toepassingen maken kans op de James Lind Prijs 2021 en het bijbehorende prijzengeld van € 10.000,- per categorie. De vakjury nomineerde wetenschappelijke onderzoeken waar inuline voedingsvezels, vitamine K en een combinatie van wei-eiwitten, vrij vertakte aminozuren en ursolzuur een rol spelen. De genomineerde toepassingen in de praktijk gaan over het inzetten van probiotica in de ouderenzorg, een tool voor het verhogen van de vezelinname en over sportvasten met vitamines, mineralen en aminozuren. Vanaf vandaag kan gestemd worden op de nominaties voor de wetenschapsprijzen via: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/inzenden-en-stemmen/

Nominaties categorie onderzoek

Een nieuw drinkvoedingsproduct, met wei-eiwitten, vrij vertakte aminozuren en ursolzuur, verbetert de loopsnelheid en mitochondrieel functioneren van ondervoede ouderen in vergelijking met een standaard drinkvoedingsproduct. Een randomized controlled trial. Pol Grootswagers et al, April 2021, Wageningen Universiteit

Bloedverdunners die vitamine K in het lichaam remmen worden gelinkt aan een verhoogd risico voor het ontwikkelen en verergeren van (osteo)artrose. Cindy G. Boer et al, Maart 2021, Erasmus University Medical Center

Inuline voedingsvezels voorkomen magnesiumtekorten na gebruik van maagzuurremmers. Proefschrift van Lisanne Gommers (nog niet gepubliceerd, promotie 2 juni 2021), Radboud Universiteit

Nominaties categorie toepassing

Proeftuin probiotica in de ouderenzorg (prOud). Rivas Zorggroep, Louis Bolk Instituut en van Praag Instituut

Personalized Nutrition & Health Living Lab more Fiber: Vezel-Up studie. Wageningen Universiteit, uitgevoerd door Iris Rijnaarts et al.

Sportvasten. Project van meerdere instanties, onder andere: European Consortium for Lifestyle, Exercise, Adaptation, and Nutrition (EULEAN) en Erasmus University Medical Center

Meer informatie over de nominaties staat op https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/inzenden-en-stemmen/ .

Stemmen door het publiek van start

Nu de vakjury heeft gestemd, zijn de genomineerden bekend en kan iedereen stemmen. Zorgprofessionals, wetenschappers, overheidsmedewerkers, mensen uit het bedrijfsleven, geïnteresseerde consumenten en patiënten worden opgeroepen om dit te doen. Iedereen kan per categorie eenmalig stemmen op een genomineerd wetenschappelijk onderzoek én op een toepassing in de praktijk. Stemmen kan tot en met 8 juni. De uitslag telt mee voor 50% en het oordeel van vakjury is bepalend voor de andere helft. De prijzen worden op 22 juni toegekend aan het meest gekozen wetenschappelijk onderzoek en de favoriete toepassing in praktijk.

James Lind Prijs

De James Lind Prijs is een wetenschapsprijs die in het leven is geroepen door NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen. De onderscheiding herkent en erkent wetenschappelijke onderzoeken naar fysiologisch actieve (voedings)stoffen, zoals vitamines, mineralen en andere stoffen. En het moedigt toepassingen ervan in de praktijk aan.

Aandacht voor gezondheidswinst voor de samenleving

Het doel is om aandacht te vragen voor gezondheidswinst voor de samenleving, onderzoekers te inspireren en toepassingen te stimuleren. De winnaars worden gewaardeerd en aangemoedigd om door te gaan met baanbrekende onderzoeken en effectieve toepassingen in het dagelijks leven. Twee cheques van € 10.000,- gaan naar een nader te bepalen relevant wetenschappelijk onderzoek en/of een toepassing in praktijk.

Bron: NPN