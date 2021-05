Ikazia kleurt paars voor Wereld-IBD dag

Op woensdagavond 19 mei, Wereld IBD-Dag, kleurt de toren van het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis paars. Daarmee vragen we aandacht voor de vele mensen die lijden aan IBD (Inflammatory Bowel Disease). IBD is een verzamelnaam voor mensen met de chronische darmontstekingsziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.



Wereldwijd krijgen gebouwen vandaag paarse schijnwerpers op zich gericht zoals de London Eye, de toren van Pisa en de piramides in Egypte. Dit alles om het bewustzijn rondom chronische darmontstekingsziekten te vergroten. Een darmziekte is vaak niet direct zichtbaar, maar het kan wel veel invloed hebben op het dagelijks leven van deze patiënten. De klachten wisselen per persoon en kunnen elke dag anders zijn. Mensen met IBD hebben vaak hevige buikpijn en diarree, waardoor ze soms wel tientallen keren per dag en zeer plotseling naar het toilet moeten. Ook zijn ze vaak vermoeid, moeten ze oppassen met eten, altijd controleren of er een toilet in de buurt is en weten ze nooit wanneer de ziekte weer opvlamt. Om het bewustzijn rondom deze ziekten te vergroten, is Wereld IBD-Dag in het leven geroepen.



Speciaal voor mensen met IBD is er binnen het Ikazia Ziekenhuis het Maag- Darm- Levercentrum. Patiënten krijgen hier zorg van een vaste behandelaar en een vaste MDL- verpleegkundige. Ook wordt er momenteel een Physician Assistant(PA) opgeleid om de zorg voor patiënten met IBD te versterken. “Zo weten we precies welke patiënt we tegenover ons hebben waardoor we goede zorg kunnen bieden. We bouwen een langdurige relatie met de patiënt op waardoor hij of zij vertrouwd raakt met de afdeling”, aldus MDL-arts Pieter ter Borg.

Patiënten met IBD worden jarenlang behandeld met medicijnen om de ziekte onder controle te houden. “Alle medicijnen die voor IBD op de markt zijn, kunnen bij Ikazia worden voorgeschreven. Zo kunnen wij de best mogelijke behandeling geven. Ook na de komst van het coronavirus gaan de behandelingen van IBD-patiënten door. Afspraken op de polikliniek worden wel waar mogelijk vervangen door telefonische consulten” vertelt Ter Borg. “Het MDL-centrum doet mee aan een aantal wetenschappelijke IBD-studies en overlegt maandelijks met andere ziekenhuizen in de regio over de best mogelijke behandeling voor moeilijk te behandelen IBD-patiënten. Daarnaast is er een speciaal MDL-spreekuur op onze Polikliniek Ridderkerk-Slikkerveer. Zo kunnen we onze patiënten zorg dichtbij huis bieden. Wat ons betreft mogen deze ziekten zeker meer onder de aandacht gebracht worden. Het initiatief om de Ikazia-toren paars te kleuren, steunen wij dan ook van harte!”

Bron: Ikazia