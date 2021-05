Wetenschappers informeren jongeren over pandemieën met nieuw lespakket

VRT NWS, imec, VIB (het Vlaams Instituut voor Biotechnologie), het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Health House en Brightlab lanceren vandaag de nieuwe EDUbox Pandemie: Een uitdaging voor mens en wetenschap. In een kant-en-klaar lespakket met tekst, audiovisueel materiaal en een simulator stellen wetenschappers op een heldere, interactieve en laagdrempelige manier hun kennis over pandemieën beschikbaar. Leerkrachten in het secundair onderwijs krijgen zo een mix van didactische tools aangereikt om een onderwerp te bespreken dat de actualiteit blijft beheersen.

Het coronavirus heeft onze levens op zijn kop gezet, ook die van jongeren. Toch is het niet de eerste pandemie die de wereld in zijn greep heeft. En het zal wellicht niet de laatste zijn. Wat is een pandemie en hoe kunnen we ze indijken? Waarom kan de ene ziekte uitgroeien tot een pandemie en de andere helemaal niet? En hoe kunnen we er ons in de toekomst beter op voorbereiden? In een nieuwe EDUbox van VRT NWS leggen wetenschappers van verschillende Vlaamse expertisecentra uit hoe pandemieën ontstaan en hoe we ze kunnen bestrijden.

Een pandemie is een complex probleem dat een multidisciplinaire aanpak vraagt op het snijvlak van wetenschap, technologie, menselijk gedrag en goede communicatie. Tijdens de coronapandemie zijn heel wat misleidende berichten en ongefundeerde complottheorieën de ronde gaan doen. Om de ernst van een pandemie correct te kunnen inschatten, zijn betrouwbare informatie en vertrouwen in experten van levensbelang. De Vlaamse onderzoekscentra, wereldtop in nano- en biotechnologie, zien het als hun maatschappelijke opdracht om hun expertise in te zetten in de bestrijding van de pandemie. Dat doen ze niet alleen met innovatief onderzoek om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, vaccins of sneltesten mogelijk te maken, maar ook door hun kennis beschikbaar te stellen om de wetenschappelijke geletterdheid van jongeren te verhogen.

Wetenschap op maat van jongeren

Met de nieuwe EDUbox van VRT NWS krijgen leerlingen stap voor stap meer grip op pandemieën. Het lespakket polst eerst naar de gemoedstoestand van de jongeren na een zware periode. Wat doet een pandemie als corona met een mens? Daarna staan ze stil bij hoe ze ziek worden, wat hun lichamen tegen indringers doen en hoe ze de verspreiding van ziektes kunnen tegengaan. Aan de hand van een simulator zien de leerlingen in één oogopslag de gevolgen van exponentiële groei en kunnen ze zelf aan de slag gaan om de verspreiding van een virus af te remmen. In educatieve video’s leggen experten Dominique Tersago (ExeVir Bio, een VIB-start-up voor de ontwikkeling van een COVID-19-geneesmiddel), Esther Van Kleef (Instituut Tropische Geneeskunde) en Peter Peumans (imec) uit hoe wetenschappelijk onderzoek ons daarin vooruithelpt en waarom een multidisciplinaire aanpak nodig is. Wetenschapsjournalist Koen Wauters (VRT NWS) legt op maat van de leerlingen uit hoe het wetenschappelijk proces verloopt en hoe nieuwe wetenschappelijke kennis evolueert.

Aan de slag met de EDUbox

Leerkrachten kunnen de EDUbox Pandemie zowel in de klas als thuis gebruiken. Op de website van VRT vind je een dowloadbare pdf en een interactieve webversie. Op het het Medium-kanaal van EDUbox is een handleiding beschikbaar. Daarnaast is er een interactieve videoles als individueel leertraject, waarmee leerlingen thuis aan de slag kunnen gaan. De EDUbox bevat een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Hij is ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Over EDUbox

EDUbox?is een educatief en interactief concept van VRT NWS om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als wij-zij-denken, sociale media en financiële educatie aan bod. Ben je leerkracht? Dan werk je met dit gratis leermiddel aan specifieke eindtermen en verschillende sleutelcompetenties. Voor elke EDUbox werkt de VRT samen met sterke inhoudelijke partners, met expertise in het thema en in het onderwijs.

