‘Behaal gezondheidswinst met meer beweging in je dag’

Vandaag, 20 mei, start de overheidscampagne ‘Fit op jouw manier’. Het doel is om een gezonde leefstijl te stimuleren en mensen zelf te laten inzien welke tips op het gebied van bewegen, voeding en ontspanning het beste bij hen passen.

Positieve effecten

Voldoende beweging in de dag brengen hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Beginnen met bewegen levert namelijk al het grootste gezondheidsvoordeel op. De positieve effecten van bewegen zie je terug in een stijgende lijn. Bewegen is goed, meer bewegen is beter! Door kleine stapjes te zetten op het gebied van bewegen, kun je steeds meer gezondheidsvoordelen behalen.

De beweegrichtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad, stellen dat volwassenen wekelijks minimaal 150 minuten matig intensief moeten bewegen, aangevuld met twee keer in de week spier- en bot versterkende oefeningen. Voor ouderen komen daar nog balansoefeningen bij. Bij matig intensief bewegen verhoogt de hartslag en versnelt de ademhaling, bijvoorbeeld tijdens stevig doorwandelen.

Fysiek, emotioneel en mentaal

Voldoende bewegen draagt bij aan gezondheid op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Bewegen zorgt ervoor dat hart en bloedvaten versterken, het immuunsysteem er beter voor staat en het vermindert overtollig vet. Bovendien zorgt bewegen voor een uitlaatklep en vermindering van angstige- en depressieve gevoelens.

