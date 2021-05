Coraline Panis nieuwe CFO van Sanquin

Per 15 augustus zal Coraline Panis aantreden als nieuwe CFO van Sanquin Bloedvoorziening. Zij volgt daarmee Karin Driessen op die bij Vitens aan de slag ging. Panis was de afgelopen zeven jaar CFO van Natuurmonumenten en daarvoor als Finance Director verbonden aan DIAGEO.



Bij Natuurmonumenten werd Panis gewaardeerd omdat zij gedrevenheid verbindt met een gezonde dosis zakelijkheid. Het is haar visie dat in een organisatie waar het liefst elke cent wordt besteed aan ‘de missie’, het juist van belang is om ook ‘onder de motorkap’ te investeren. Daar functioneert een organisatie uiteindelijk beter door.

Panis: “Na de verschillende werelden van DIAGEO en Natuurmonumenten, is Sanquin een heel interessante organisatie met een non-profit tak, een innovatieve research divisie en een aantal interessante Bv’s. Ik verheug me er zeer op nu bij Sanquin aan de slag te gaan en de organisatie de komende jaren mede vorm te geven.”



Sanquins CEO Tjark Tjin-A-Tsoi is verheugd over de komst van Panis. “Met de komst van Coraline is ons Executive Committee weer compleet. Ik kijk ernaar uit om met dit team Sanquin de komende jaren nog meer op de kaart te zetten.”

Bron: Sanquin