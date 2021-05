TENS apparaten kunnen bij pijn verlichtend werken

Het TENS apparaat kan helpen door veel voorkomende klachten zoals: rugpijn, lage rugpijn, schouderpijn, nekpijn, sportblessures, migraine, reuma, kuitpijn, tenniselleboog, kniepijn, gewrichtspijn, fantoompijn, menstruatiepijn, zenuwpijn, littekenpijn en natuurlijk nog veel meer. Deze klachten zijn veel voorkomend en de pijn kan iemand flink belemmeren. Een TENS apparaat kan mogelijk de pijn te verlichten.

Wat doet een TENS apparaat nou precies?

Het woord TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Door middel van het gebruik van stroom worden je huid, zenuwen en spieren geprikkeld. Dit gebeurt met behulp van twee of meerdere pleisters en zwakke elektrische stromen. Veel mensen ervaren dat als prettig, hetgeen een pijndempend gevoel kan geven.Spanning in je spieren, kan een constante zeurende pijn veroorzaken. Door het elektrisch prikkelen van de spier wordt deze spanning tijdelijk verlicht of verminderd. TENS kan ook worden gebruikt in combinatie met fysiotherapie. Met TENS kan je zelf thuis een pijnlijk gebied behandelen.

Het gebruik van een TENS apparaat

Het apparaat wordt echter nog niet medisch gebruikt en ondersteunt. Het advies is dan ook om het gebruik van TENS in overleg met je fysiotherapeut of arts te doen. In overleg met je behandelaar kan je beter beoordeling of dit bijdraagt aan je behandeling en kan je de intensiteit afstemmen met je behandelaar. Op deze manier zal het je gezondheid dan ook alleen maar bevorderen.

Waar kun je het TENS apparaat kopen?

Er zijn steeds meer online platformen die het gemakkelijk maken om er een TENS apparaat aan te schaffen. Google TENS apparaat kopen en je krijgt al een hoop mogelijkheden.

Met TENS zijn er zeker mogelijkheden om pijn te verminderen, wanneer dit gebeurt in goed contact met je fysiotherapeut of andere behandelaar.