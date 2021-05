Hartfilmpje in thuissituatie biedt zwangere meer comfort

Zwangeren in het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep kunnen vanaf nu door een aantal verloskundigen in de regio thuis een hartfilmpje van hun kind laten maken. ‘Zij hoeven voortaan niet meer naar het ziekenhuis te komen’, vertelt Marie-José Pelinck, gynaecoloog bij Treant. ‘Dit initiatief past binnen ons streven om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.’

Het maken van een hartfilmpje, ook wel CTG genoemd, is bedoeld voor zwangeren die hun baby niet meer goed voelen bewegen. Hoewel er zelden iets ernstigs aan de hand is, moet dat wel worden uitgesloten. ‘Dat kan prima buiten de muren van het ziekenhuis’, verzekert Jacquelien Oving, verloskundige bij verloskundigenpraktijk Katja & Jacquelien in Emmen.

Kwaliteit gegarandeerd

Onlangs is een aantal verloskundigenpraktijken (New Life, Eve, Volle Maan, Katja & Jacquelien) in het werkgebied van Treant geschoold en uitgerust met mobiele CTG-apparatuur. Dit handzame apparaat bestaat uit een mini tablet en twee sensoren die op de buik van de zwangere worden geplakt. De ene sensor meet de hartslag van de baby, de andere registreert de activiteit in de baarmoeder. Nadat het hartfilmpje is gemaakt, wordt deze via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de vakgroep Gynaecologie van Treant. ‘Wij beoordelen samen met de verloskundige elk CTG, dus de kwaliteit van deze zorg op afstand is gegarandeerd’, verzekert gynaecoloog Pelinck.

Vervoer

Het grote voordeel van dit initiatief is dat zwangeren die vallen onder de aangesloten praktijken niet meer naar het ziekenhuis hoeven voor een hartfilmpje. ‘Zeker voor vrouwen die ver van het ziekenhuis wonen, kan het lastig zijn om op korte termijn vervoer te regelen’, weet Oving. ‘Het is fijn dat een CTG bij hen thuis of in de praktijk van hun verloskundige kan worden gemaakt.’

Nieuwe impuls

Deze zorginnovatie is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis. ‘De zorgverzekeraar ondersteunt dit initiatief van harte, daar zijn we erg blij mee’. Volgens Pelinck en Oving geeft dit een nieuwe impuls aan de samenwerking tussen de regionale eerstelijnsverloskundigen en de gynaecologen van Treant. ‘Dit is een nieuwe stap in ons streven om de zorg voor zwangeren nóg beter te organiseren. We zijn heel blij dat we deze noviteit kunnen aanbieden aan onze patiënten.’





Foto: Bianca Verhoef (Links Jorien Kroeze en rechts verloskundige Jacquelien Oving)

Bron: Treant Zorggroep