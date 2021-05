Oproep aan nieuwe kabinet: maak ons eten weer gezond!

Petitie belicht noodzaak van minder zout, suiker en ongezond vet in bewerkte voeding

Medische experts, voedingswetenschappers en bezorgde consumenten roepen het nieuwe kabinet dringend op om met regelgeving het aanbod van ons eten en drinken gezonder te maken. De hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in alledaagse bewerkte producten zorgt voor alarmerende cijfers en moet snel omlaag.

Alleen dan kunnen kinderen in Nederland gezond opgroeien en worden mensen niet meer onnodig ziek. Onder het motto ‘Maak ons eten weer gezond’ is het ‘Team Gezonde Voeding Nu’ een petitie gestart, die wordt ondersteund door tientallen invloedrijke ambassadeurs, zoals voedingswetenschapper Jaap Seidell en de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie.



Ongezonde voeding is na roken de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak, met bijna 13.000 doden per jaar. Het nieuwe kabinet moet daarom prioriteit geven aan gezonde voeding, aldus Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting, namens de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie: “We willen regelgeving die fabrikanten verplicht de hoeveelheid suiker, zout en ongezonde vetten in producten omlaag te brengen, zodat mensen hier dagelijks minder van binnenkrijgen. Binnenkort wordt aan de onderhandelingstafel een nieuw regeerakkoord in de steigers gezet. Dit is het moment om dit ernstige probleem aan te pakken. Anders verliezen we kostbare tijd, met name voor de jeugd.”

Het is tijd voor gezonde voeding



Uit onderzoek van I & O Research blijkt dat 82% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat bewerkte voeding gezonder wordt gemaakt. De supermarkt schappen staan echter vol met ongezond eten en drinken. Veel alledaagse bewerkte producten, zoals sauzen, soepen, vleeswaren, voldoen niet aan de Schijf van Vijf en zitten – zonder dat mensen het doorhebben – vol suiker, zout en of ongezond vet. Als consument kan je bijna niet om de ongezonde producten in de schappen heen. En ongezond eten en drinken maakt mensen ziek.

Team Gezonde Voeding Nu

Het is tijd dat eten en drinken gezonder wordt. Dat vinden ook een aantal Nederlanders verenigd in ‘Team Gezonde Voeding Nu’. Zij zijn de petitie gestart, omdat ze dagelijks zien wat ongezonde voeding kan aanrichten. Zoals Wilfred en Lili Genee, die vanuit ‘Vullen of Voeden’ al met verschillende projecten een bewuste leefstijl stimuleren. Zij vinden het belangrijk dat er concrete oplossingen komen. Ook Anita Vreugdenhil (kinderarts maag-darm-leverziekten in Maastricht UMC+) en Petra Lammers (35 jaar, moeder van twee jonge kinderen) maken deel uit van het team.

Sinds haar moeder aan kanker overleed, is Petra een stuk bewuster bezig met voeding. “Ik merk dagelijks hoe lastig het is om gezonde keuzes kunnen maken. Toetjes voor kinderen bevatten vaak nog meer suiker dan toetjes voor volwassenen. Ik heb mij er toevallig in verdiept, maar de meeste mensen doen boodschappen vanuit gewoonte en weten onvoldoende over de hoeveelheid rotzooi die er in de supermarkt te koop is. Ik begrijp niet waarom hier niets aan gedaan wordt.” Kinderarts Anita Vreugdenhil, onderschrijft dit: “Tijdens de coronapandemie zijn veel kinderen nog meer ongezonde producten gaan gebruiken. Overgewicht neemt toe met grote gevolgen voor hun gezondheid, nu en later. Er moet echt nu iets gebeuren om dat tegen te gaan.”

Hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell ondersteunt de petitie van ‘Team Gezonde Voeding Nu’ van harte: “Een minder prominente plaats van ongezond eten in onze voedselomgeving geeft meer ruimte voor een gezond voedingspatroon. Gezond eten krijgt te weinig kans in deze samenleving, omdat het niet kan concurreren met het overmatige aanbod van goedkoop en lekker maar minder gezond gemaksvoedsel.”

Een gezond voedingspatroon voor ieder kind



Op dit moment zorgt de voedselomgeving ervoor dat vrijwel niemand volledig gezond eet en drinkt. Nederland telt zo’n 350.000 kinderen die (veel) te zwaar zijn. Ongezonde voeding zorgt daarnaast ook jaarlijks voor 6 miljard euro aan zorgkosten. Als het nieuwe kabinet de voedselomgeving per direct gezonder maakt, kan ieder kind een gezond voedingspatroon ontwikkelen. Daardoor groeit een generatie op die later gezonder zal zijn.

Start petitie



De petitie ‘Maak ons eten weer gezond’ gaat woensdag 19 mei van start en kan t/m 14 juni ondertekend worden via tijdvoorgezondevoeding.nl. De petitie wordt vier weken later, op 15 juni, aan de Tweede Kamer aangeboden.



Over de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie

De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie zet zich in voor gezonde voeding voor de jeugd. Wij zijn Diabetes Fonds, Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting en Nierstichting. En werken samen met Gemeente Amsterdam en UNICEF Nederland. Samen met nog zestien andere gezondheidsfondsen streven we naar een gezonde generatie. Ons doel is simpel: de voedselomgeving nú gezonder maken, zodat ieder kind in Nederland een gezond voedingspatroon kan hebben. Want gezonde gewoontes op jonge leeftijd zullen leiden tot gezonde gewoontes in de rest van het leven. Hierdoor groeit een gezonde generatie op, die later minder ziek zal zijn. Het is tijd om in actie te komen. Het is tijd voor gezonde voeding. Het is tijd voor een Gezonde Generatie.

Ga voor meer informatie naar www.gezondegeneratie.nl/alliantievoeding.

Bron: Maag Lever Darm Stichting