Nuno Gomes Graça: Meer inzicht in zeldzame bloedstolsel-ziekte

Het eiwit Von Willebrand factor (VWF) speelt een belangrijke rol bij bloedstolsels die zeer snel gevormd worden na beschadiging van de vaatwand. Direct na de beschadiging rekruteert VWF bloedplaatjes, die zich binden aan de vaatwand en een bloedplaatjesprop vormen, zodat het bloedverlies beperkt blijft.



Om spontane binding van bloedplaatjes aan VWF te voorkomen, is het belangrijk dat de grootte van VWF wordt gereguleerd. In bloedplasma is een enzym aanwezig dat VWF in kortere ketens kan knippen: ADAMTS13.



Bij patiënten met de zeldzame ziekte trombotische trombocytopenische purpura (TTP) werkt ADAMTS13 niet goed of is het simpelweg niet aanwezig. In plasma van patiënten met TTP zijn lange slierten plakkerig VWF-eiwit aanwezig. Dat leidt tot ongewenste vorming van bloedplaatjesrijke stolsels in de kleine bloedvaten. Dit is een levensbedreigende ziekte waarbij snelle diagnose en behandeling van groot belang is. Graça heeft onderzocht hoe de behandeling van deze ziekte kan verbeteren.



A Suit of Armor around ADAMTS13: |Exploring paths towards resistance against autoantibodies of immune TTP patients

Bron: Amsterdam UMC