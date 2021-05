Bloeddonors, plasmadonors, laat je horen!

Het overgrote deel van de Nederlanders praat zelden of nooit over het doneren van bloed of plasma. Terwijl bijna eenderde van de mensen aangeeft dat hen dat zou inspireren om zich als donor op te geven. Op Wereld Bloeddonordag roepen we onze donors daarom op: Laat je horen!

Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat 74% van de Nederlanders nooit of maar soms met anderen praat over bloed of plasma doneren. En 40% van de mensen zegt niet te weten of zij iemand kennen die donor is. “Onze donors leveren graag een bijdrage en zijn daar vaak bescheiden over. Het gevoel iets goeds te doen is voor hen genoeg. Maar ze mogen trots zijn op hun bijdrage! En juist door anderen erover te vertellen, zijn ze onze ambassadeurs”, zegt Daphne Thijssen-Timmer, directeur van de Bloedbank van Sanquin.



Slechts 2,5% van de Nederlanders is bloed- of plasmadonor, terwijl 25% van de Nederlanders ooit in zijn leven een bloed- of plasmaproduct nodig heeft. “We merken vaak dat mensen donor worden omdat ze erover horen van een bekende, of omdat iemand in hun omgeving bloed nodig heeft. Dan gaat het leven.”



Wereld Bloeddonordag

Op 14 juni is het Wereld Bloeddonordag en staan we wereldwijd stil bij het belang van bloed geven en veilig bloed kunnen krijgen. 14 juni is de geboortedag van Karl Landsteiner, de ontdekker van het AB0-bloedgroepensysteem. Sanquin zet ieder jaar op deze dag de donors in het zonnetje. Dit jaar door de campagne ‘Laat je horen!’, want donors mogen wel wat minder bescheiden zijn.



“Praten over het donorschap kan zeker voordelen hebben. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat donors zonder kinderen in de vruchtbare leeftijd meer vertellen over hun donorschap dan anderen. We verklaren dit vanuit ‘costly signalling’. Het is een manier om te laten zien dat je een aantrekkelijke partner bent; een goed mens die iets voor een ander over heeft, en ook nog eens gezond is”, stelt hoogleraar donorstudies Eva-Maria Merz. “Ook wat oudere donors met kinderen praten iets meer over het donorschap. We zien regelmatig dat donorschap van ouders op kinderen wordt ‘doorgegeven’. Zien geven, doet geven!”



Op deze Wereld Bloeddonordag roepen we donors daarom op om te laten weten dat ze donor zijn, en zo het gesprek met hun familie en vrienden aan te gaan. We hebben daarvoor een kader gemaakt waarmee donors hun profielfoto op Facebook heel makkelijk kunnen aanpassen om de wereld te laten weten dat zij donor zijn. Er is een kader voor bloeddonors en een voor plasmadonors. Een goede gespreksstarter!

Bron: Sanquin