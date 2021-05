FNV: Medewerkers UMC’s Maastricht en Utrecht protesteren tegen 0% loonsverhoging

Op dinsdag 25 mei kwamen medewerkers van het Maastricht UMC+ om 12.00 uur bijeen bij de vijver voor de hoofdingang van het academische ziekenhuis. Ze protesteerden daar een half uur tegen de 0% loonsverhoging die tot nu toe is geboden in een nieuwe cao Universitair Medische Centra. Gabriël Zwart, lid Raad van Bestuur van het MUMC+ én onderhandelaar namens de werkgevers voor een nieuwe cao UMC, kreeg er onder andere een lege spaarport overhandigd.

Op woensdag 26 mei namen de collega’s van het UMC Utrecht het stokje over. Om 12.00 uur vormden zij met auto’s de tekst ‘0%’ op het parkeerdek op de derde verdieping van het UMC Utrecht. Goed zichtbaar vanaf het naastgelegen Van Geunsgebouw (11e verdiepingen) gevolgd door een toespraak van de FNV, waar ook de Raad van Bestuur voor was uitgenodigd. De actie eindigde met een ‘toeterovatie’. Dit was tevens het signaal voor een ironische minuut lang applaudisseren voor alle medewerkers. Vooralsnog is applaus de enige waardering die ze van hun werkgevers hebben ontvangen voor hun tomeloze inzet.

Twee weken geleden hielden de collega’s van het LUMC ook al een actie tegen de moeizame cao-onderhandelingen bij het ‘standbeeld voor de onmisbare beroepen’.

NFU investeert in stenen in plaats van mensen

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Na vijf maanden onderhandelen, willen de werkgevers nog geen millimeter schuiven en blijven ze vasthouden aan 0% loonsverhoging. Ook weigeren ze goede afspraken te maken over verlaging van de werkdruk en een generatieregeling, waarmee oudere collega’s gezond hun pensioen kunnen halen. Het is absurd dat de NFU zich zo opstelt. Er is namelijk wel voldoende geld om deze afspraken te maken, maar ze willen dit investeren in nieuwbouw en nieuwe apparatuur in plaats van in hun eigen mensen.’

‘Ik kan de NFU verzekeren dat je niets aan die nieuwe apparaten hebt, als er geen personeel meer is om ze te bedienen. Want de medewerkers zijn op. Ze lopen op hun laatste tandvlees. De werkdruk – en daarmee ook het ziekteverzuim – zijn nog nooit zo hoog geweest en de leegloop is enorm. Al die laboranten, verpleegkundigen, schoonmakers, radiologiemedewerkers, assistenten en planners hebben zich tot het uiterste gegeven tijdens de coronapandemie en worden nu respectloos afgescheept met helemaal niets.’

Bemiddelaar

Om de vastgelopen onderhandelingen weer op te pakken, heeft de FNV een aantal suggesties gedaan voor een constructieve bemiddelaar, ook uit de kring van de UMC-wereld. Maar alle pogingen worden teniet gedaan door de NFU. Alles wijst erop dat de NFU opzettelijk de boel aan het rekken is. FNV Zorg & Welzijn overweegt daarom een eindbod te vragen aan de NFU. Als de medewerkers dit eindbod afwijzen, zullen er ongetwijfeld meer acties volgen.

Cao UMC

In totaal werken er 67.000 mensen voor de acht Universitair Medische Centra in Nederland. Deze zijn gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Nijmegen en Maastricht. FNV Zorg & Welzijn vertegenwoordigt alle beroepsgroepen voor wie de cao UMC van toepassing is.

Bron: FNV Zorg & Welzijn