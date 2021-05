MDT biedt nieuwe kansen voor jongeren met chronische ziekte

Helping Heroes en ME/CVS Nederland starten pilot voor jongeren met ME/CVS Jongeren met een chronische ziekte vallen bij veel activiteiten buiten de boot. Vanwege hun ziekte kunnen ze bijvoorbeeld niet fysiek deelnemen, reizen of kunnen ze zich beperkte tijd inzetten. “Door hun ziekte is meedoen in de maatschappij vaak een hele opgaaf” aldus Otto Albrecht, directeur van patiëntenorganisatie ME/CVS Stichting Nederland. Voor jongeren met ME/CVS (Chronisch vermoeidheid syndroom) ervaren enorme belemmeringen in het volgen van regulier onderwijs, een (bij)baan of andere sociale activiteiten vanwege hun gebrek aan energie. Door nu een speciaal voor hen ontwikkelde MDT variant aan te bieden, hopen we drempels weg te nemen en perspectief op een actieve deelname aan de maatschappij te bieden. De pilot start voor jongeren met ME/CVS, bij succes wordt het project uitgebreid. Maatschappelijke Diensttijd is het landelijke project waarbij jongeren zich inzetten voor de samenleving én hun talenten ontwikkelen. Bijvoorbeeld door soep te koken voor daklozen, ouderen in de buurt te helpen met computer workshops, zwerfafval op te ruimen, een spelletjes dag te organiseren voor jonge kinderen van asielzoekers of vrijwilligerswerk te doen bij een goed doel van hun keuze. Otto Albrecht vervolgt: “We weten pas recent veel meer over de impact van ME/CVS op het leven van jongeren. Ook de lange termijn gevolgen van corona op de energiehuishouding en het algemeen welzijn van jongeren heeft grote impact. Behalve werken aan onderzoek en behandeling willen wij ons als patiëntenorganisatie ook meer inzetten voor participatie van jongeren met deze chronische ziekte. Zodat zij, net als iedereen, mee kunnen doen in de samenleving. “ Het MDT project met Helping-Heroes is daarvan een uitstekend voorbeeld. Jongeren worden gedurende 6 maanden intensief begeleid om -binnen de mogelijkheden van hun ziekte- het beste uit zichzelf te halen en zicht dienstbaar te maken voor de samenleving. Voor elke jongere wordt een traject op maat gemaakt. Er is zelfs een volledige online variant met trainingen in online marketing, vormgeving en fondsenwerving voor goede doelen. Ook kunnen de jongeren zich inzetten als buddy voor andere jongeren met ME/CVS. De komende 2 jaar kunnen 200 jongeren met ME/CVS kosteloos deelnemen aan de pilot. Indien gewenst worden ze daarna begeleid naar begeleid naar (betaald) werk.

Bron: ME/CVS-Stichting Nederland