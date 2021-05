Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis benoemt Trienke Stellema als nieuw lid

Per 1 juli a.s. neemt mevrouw Trienke Stellema (Sneek, 1964) zitting in de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis. Haar specifieke aandachtsgebied in de raad wordt finance en control. Trienke Stellema volgt Vivienne Frankot op die vanwege het verstrijken van haar benoemingstermijn afscheid neemt.

Trienke Stellema is een ervaren toezichthouder, lid van auditcommissies en een ervaren ziekenhuisbestuurder. Haar loopbaan startte in het bedrijfsleven in de financiële dienstverlening. Tot 2013 was zij bestuurslid van het Kennemer Gasthuis en jarenlang verantwoordelijk voor Finance & Control, ICT en vastgoed maar ook voor kwaliteit en organisatieontwikkeling. Op dit moment is zij onder andere toezichthouder van Annatommie MC (zorgaanbieder gericht op bewegingsklachten), Fonds Gehandicaptensport en zorgorganisatie Cordaan.





Waardevolle toevoeging



Voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan de Jeu: ‘Wij zijn blij dat Trienke Stellema zich wil verbinden aan het Martini Ziekenhuis. Ze is als persoon scherp en verbindend, heeft humor en kan relativeren. Ook is zij sterk op het gebied van financiën en brengt een brede bestuurlijke blik in. Een waardevolle toevoeging aan de Raad.’ Trienke Stellema: ‘Het Martini Ziekenhuis is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis in Noord-Nederland en levert hooggespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis staat voor de opgave om toegankelijke zorg voor de inwoners in het kerngebied te behouden. De enthousiaste en gedreven mensen die ik tot nu toen heb ontmoet, hebben mij nog meer gemotiveerd om hier een bijdrage aan te willen leveren’.

Samenstelling en taak Raad van Toezicht



De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal zes en maximaal acht personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad dient tegelijkertijd als klankbord voor het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast stelt de raad de leden van de Raad van Bestuur aan en treedt op als werkgever.

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat vanaf 1 juli 2021 uit:

de heer drs. J. de Jeu (voorzitter)

de heer prof. dr. W.J.M. Spaan (vicevoorzitter)

mevrouw T. Stellema

mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes

de heer A.B. Hettinga RA

de heer A.K. in ’t Veld MA



Bron: Martini Ziekenhuis