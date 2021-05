Alles over het Wft zorg

Wat is het Wft Zorg? De Wet op het Financieel Toezicht (Wft) ziet erop toe dat iedereen in de financiële sector een vergunning bezit om financieel advies uit te brengen. Ieder vakgebied vereist een eigen Wft certificaat. Over welke producten of diensten iemand financieel advies mag geven, hangt af van het behaalde Wft certificaat. Het certificaat dat benodigd is in de zorg, heet ‘’Wft-certificaat Zorg’’. In dit artikel lees je wat het inhoudt en hoe je dit certificaat verkrijgt.

Wat is het Wft zorg?

Met behulp van het Wft Zorg verdiep je je in het financiële gedeelte van de zorg. Het gaat om verzekeringen en voorzieningen. Je leert alles over het afsluiten en beheren van zorgverzekeringen. Welke zorgkosten worden gedekt en wat zijn de eventuele beperkingen? Na de opleiding Wft Zorg ben je in staat om deze vragen te beantwoorden.

Waarom heb je een Wft zorg certificaat nodig? De Wft beschermt klanten (consumenten en bedrijven) die financiële producten in de zorg afnemen. Daarnaast is het doel van dit certificaat om toezicht op financiële instellingen te houden.

Om gedegen advies uit te brengen is er goede basiskennis benodigd. Na het behalen van het Wft zorg certificaat beheers je deze kennis.

Wat je kan met het Wft zorg certificaat

Na het voltooien van de verplichte opleiding, maak je een examen en verkrijg je het Wft-certificaat. Tijdens de opleiding verkrijg je relevante kennis waarmee je gedegen advies kan geven betreffende zorgverzekeringen. Er is geen vooropleiding vereist voor de Wft-zorg module. Het Wft-zorg certificaat geeft je de bevoegdheid om advies te mogen geven omtrent zorgverzekeringen.

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding:

het zorgstelsel;

zorgverzekeringsplicht;

dekking van zorgverzekeringen;

zorgverzekeringsovereenkomsten.

Tips voor het voorbereiden van het Wft zorg examen

Een aantal tips ter voorbereiding van het Wft zorg examen. Zorg dat je goed voorbereid bent.

Maak een planning

Plan je studie-uren van te voren in. Op deze manier besteed je genoeg tijd aan ieder onderwerp. Zo kom je voor en tijdens het afsluitende examen niet voor verrassingen te staan.

Oefenen, oefenen en oefenen

Maak zoveel mogelijk oefenvragen en -toetsen. Oefentoetsen geven een reëel beeld van de afsluitende toets. Train jezelf op alle onderwerpen die aan bod komen.

Waar kan je het Wft-zorg certificaat behalen? De verplichte opleiding en het afsluitende examen wordt aangeboden door heel Nederland. Kijk goed naar de voorwaarden van de aanbieder.

De Wft zorg opleiding omvat 34 studieuren. De opleiding leert je alle vaardigheden en kennis die nodig zijn om gedegen advies uit te brengen omtrent zorgverzekeringen. Kies voor een aanbieder die representatieve oefenvragen en oefenexamens aanbiedt. Op deze manier ben je optimaal voorbereid op het afsluitende Wft-zorg examen. De opleiding wordt vaak digitaal aangeboden. Het voordeel hiervan is dat je studeert wanneer het jou uitkomt. De Wft zorg opleiding is ontwikkeld voor iedereen die klanten wil adviseren op het gebied van zorgverzekeringen.