Geneeskundestudenten bedenken uniek ‘Toy making’ programma

Benedetta (26), Svea (25) en Aoife (25), geneeskundestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben een uniek speelprogramma ontwikkeld voor ernstig ondervoede en zieke kinderen in Zuid-Afrika. Het Nederlands Alberts Schweitzer Fonds ondersteunt dit veelbelovende programma en wil dit samen met de studenten mogelijk maken.

Tijdens hun stage in een ziekenhuis in het arme Kwazulu-Natal ondervonden de Groningse studenten dat deze kinderen een lichamelijke- en neuropsychologische ontwikkelachterstand hebben, die flink verslechtert tijdens opname in een ziekenhuis. Om hen de kans te geven hun achterstand in te lopen, bedachten de geneeskundestudenten het ‘Toy making’ programma.

Neurospychologische stimulatie essentieel

De drie geneeskundestudenten werden tijdens hun stage geconfronteerd met het grote aantal kinderen dat in Kwazulu-Natal opgenomen wordt vanwege ondervoeding of ernstige ziekte. ‘Het gebrek aan neuropsychologische stimulatie van deze kinderen is groot. Vaak loopt hun hersenontwikkeling achter en hebben zij in socio-psychologisch opzicht een achterstand. Hun opname zet deze kinderen op een extra ontwikkelachterstand, die heel lastig weer in te halen is. De gevolgen van hun mentale verwaarlozing zullen zij voor de rest van hun leven met zich mee dragen. Wanneer deze kinderen niet mentaal gestimuleerd worden, wordt hun achterstand almaar groter. Het zal steeds lastiger voor hen worden om een goede toekomst te creëren voor zichzelf`, aldus geneeskundestudent Svea.

Spelen broodnodige mentale voeding

Frans Hiddema, voorzitter Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) en zelf tropenarts: ‘Spelen is de belangrijkste manier waarop kinderen neuropsychologisch gestimuleerd worden. Het is als het ware hun broodnodige mentale voeding. Spelen in je vroege jeugd is onmisbaar om mentaal gezond groot te worden’.

In het ziekenhuis in Kwazulu-Natal in Zuid-Afrika wordt nauwelijks gespeeld met de kinderen. ‘Door ouders en zorgmedewerkers hiervan bewust te maken en hen te leren spelen, krijgen deze kinderen net als anderen de kans om zich gezond verder te ontwikkelen. Hoe jonger de kinderen zijn die we bereiken met ons programma, des te groter het positieve effect’, aldus Svea.

Volgens Frans Hiddema zijn de juiste medische behandeling en voeding uiteraard belangrijk om deze ondervoede of zieke kinderen weer beter te maken. ‘Dat spelen eveneens een onmisbaar onderdeel is van een goed behandelplan, is veel minder bekend. Ook onder artsen. Toch is dat wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als richtlijn hanteert’.

Over het ‘Toy Making’ programma

Het ‘Toy Making’ programma is een eenvoudig en innovatief speelprogramma waarmee ouders en zorgmedewerkers leren spelen met de kinderen die onder hun zorg vallen. Het omvat een online trainingsprogramma, een instructieboekje en starterskit voor het maken van speelgoed van gerecyclde materialen. In workshops leren de ouders zelf speelgoed te maken van bijvoorbeeld blikjes en touw en met hun kinderen te spelen. De drie geneeskundestudenten ontvangen wetenschappelijke begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en werken tijdens hun stage nauw samen met vijf ziekenhuizen in Kwazulu-Natal. Benedetta: ‘De kinderartsen en verpleegkundigen hier willen er graag mee aan de slag. Ze vragen zelfs aan ons of ze mee mogen doen’.

Ondersteuning NASF

Het NASF, stichting die kleinschalige gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika mogelijk maakt, ondersteunt het initiatief van gezondheidspioniers Benedetta, Svea en Aoife. Samen met hen is het NASF een crowdfundingsactie gestart om het ‘Toy Making’ programma mogelijk te maken. Om te kunnen starten met het programma in vijf ziekenhuizen in Kwazulu-Natal is € 9.021 nodig. Per maand krijgen hiermee tenminste 160 kinderen spelen als belangrijk vast onderdeel van hun behandeling’. Aoife: “Zo krijgen ze meer kans op een betere toekomst. Ik geloof sterk in de filosofie dat als je het privilege hebt om anderen te kunnen helpen, dit ook je plicht is! Ik wil mijn privilege als (bijna) arts gebruiken om me in te zetten voor gelijkheid in gezondheidszorg wereldwijd.”

De actie loopt tot en met 26 juni. Mensen die het ‘Toy Making’ programma willen steunen of er meer over willen weten kijken op www.nasf.nl. Donaties zijn welkom via IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 onder vermelding van ‘crowdfundingsactie Toy Making programma’.

Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds wil dat zoveel mogelijk mensen in Afrika gezond zijn. Gezondheid is immers het belangrijkste bezit in iemands leven. Ook als je geboren bent in Afrika. Het is een voorwaarde voor zelfredzaamheid en de basis voor een zelfstandig en waardig leven. Daarom steunt het Albert Schweitzer Fonds projecten in Afrika die concreet de gezondheid verbeteren. Kleinschalige, slimme gezondheidsinitiatieven die impact maken.

Lokaal gesteunde en opgezette projecten in Sub-Sahara Afrika die grote kans van slagen hebben en bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Elke euro die het NASF ontvangt uit donaties wordt ingezet om projecten te financieren. Projecten die zich kenmerken door praktische oplossen en een gedegen duurzame uitvoering volledig conform een plan en met lokale kennis, steun en expertise. Van Burkina Faso tot Oeganda. Van waterput tot kraamkliniek. Voor meer informatie : www.nasf.nl.

Foto: Groningse studenten