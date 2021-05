‘Natte meimaand veroorzaakt hooikoorts in juni’

Last van hooikoorts? Slecht nieuws, want door het mooie weer neemt het aantal pollen in de lucht flink toe

In mei regende het vaak en beperkten hooikoortsklachten zich tot de droge momenten. Het natte weer was wel gunstig voor de grasgroei en als gevolg daarvan zal bloeiend gras in juni veel hooikoortsklachten veroorzaken. Vanaf vandaag blijft het voorlopig droog en komt steeds meer pollen van bloeiend gras in de lucht. Doordat het komende dagen ook zonnig is en steeds warmer wordt zal het gras in de loop van komende week massaal in bloei komen.

Hoeveelheid pollen in de lucht stijgt door droog weer en aflandige wind

De weersverwachting van Weeronline voor de komende veertien dagen ziet er droog uit en daardoor kan steeds meer pollen in de lucht terecht komen. Zonnig en warm weer stimuleert de bloei van het gras. Dit weekend wordt het in het binnenland al circa 20 graden en volgende week is vooral in het zuidoosten zelfs kans op zomerse warmte. In de loop van volgende week steekt een oostenwind op en daardoor kan ook graspollen vanuit Duitsland worden aangevoerd. De hoeveelheid stuifmeel in de lucht zal daardoor extra snel toenemen.

Meeste graspollenoverlast in juni

Doordat het in juni vaak droog weer zal zijn en het gras profiteert van het aanwezige bodemvocht, is de kans op klachten deze maand groot. In juli is de piek voorbij, maar bloeien nog altijd bepaalde grassoorten. Ook de kruiden, zoals de zuring en weegbree, bloeien in mei, juni en juli en kunnen bij sommige mensen klachten veroorzaken. De pollenconcentraties van deze plantensoorten blijven wel beduidend lager dan die van gras.

In de tweede helft van juli en in augustus kan ook de bijvoet klachten veroorzaken. Wie alleen gevoelig is voor boompollen kan een betere periode tegemoet zien, omdat bijna alle bomen uitgebloeid zijn. De berk, die sterk allergeen pollen verspreidt, bloeit inmiddels niet meer. Dit is een expertquote van Jaco van Wezel, Weeronline, in het kader van ANP Expert Support. Jaco van Wezel is meteoroloog, woordvoerder en manager Content & PR bij Weeronline

Bron: ANP Expert Support