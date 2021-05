Special Olympics Nationale Spelen 2021 voor één keer voor ALLE mensen met verstandelijke beperking

Op 12 en 13 juni sporten door heel Nederland duizenden sporters met een verstandelijke beperking. Voor het eerst in de geschiedenis worden tijdens de Special Olympics Nationale Spelen trainingen aangeboden en kunnen mensen ook digitaal deelnemen aan allerlei bewegingsactiviteiten. Wedstrijden van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag gaan niet door.



Op 28 mei 2021, werd tijdens de persconferentie duidelijk dat op 11, 12 en 13 juni de toernooien zoals gepland in Den Haag niet door kunnen gaan vanwege de dan nog geldende corona maatregelen. 4 jaar lang werkte de organisatie in Den Haag aan een sportevenement voor mensen met een verstandelijk beperking. Er stonden oorspronkelijk meer dan 18 takken van sport op het programma. Twee weken voordat het sportfeest los zou barsten en wetende dat op 30 juni sportwedstrijden weer worden toegelaten, moeten zij toch besluiten het evenement in die vorm te annuleren.



“Met pijn in ons hart, maar ook nu laten we ons niet beperken door deze beperking. Dat doen de Special Olympics sporters ook niet. Wij blijven mogelijkheden creëren om mensen met een verstandelijke beperking in beweging en in contact met elkaar te krijgen. Want de noodzaak daarvoor is groot”, aldus Anja Overhoff, voorzitter Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag.

Special Olympics Nationale Spelen noodzakelijk

Het ledenaantal van meer dan 40 sportbonden is in 2020 met 151.800 afgenomen. Daarnaast is 52 procent van de Nederlanders in 2020 minder gaan sporten of gestopt met sporten als gevolg van de coronacrisis. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sportte is afgenomen met een half miljoen (Bron ‘Zo Sport Nederland’).

Sporters met verstandelijke beperking maken hier een grote groep van uit. Zij waren de eerste die in lockdown zaten; zorginstellingen gingen en bleven op slot, dagbesteding werd geschrapt, zwembaden en sporthallen gingen dicht en trainen door beperkingen in vervoer én vanwege kwetsbaarheid was voor velen, ook buiten, niet te realiseren. Met alle gevolgen van dien: de coronakilo’s in het kwadraat, inactiviteit, eenzaamheid en depressie.

Trouw kopt op 23 feb 2021: ‘Sporters met een beperking zijn in coronatijd, beperkter dan ooit’.

NOS kopt 4 maart 2021: ‘Kinderen met een beperking eenzamer dan ooit door Corona’.

Special Olympics Nationale Spelen moeten doorgaan

De organisatie van Special Olympics Nationale Spelen heeft alles op alles gezet om deze inactiviteit terug te draaien en mensen met een verstandelijke beperking weer actief op het sportveld te krijgen. Samen met clubgenoten of digitaal met huisgenoten of familie. De Special Olympics Nationale Spelen zijn er dit keer voor alle mensen uit Nederland met een verstandelijke beperking, zowel op het veld als digitaal.

Special Olympics Nationale Spelen 2021 uniek

Door heel Nederland sporten straks op 12 en 13 juni vele sporters met een verstandelijke beperking. Naast de fysieke trainingen worden voor het eerst in de geschiedenis de Special Olympics Nationale Spelen ook digitaal aangeboden. Niet exclusief voor de ruim 2200 ingeschreven deelnemers, maar voor alle mensen met een verstandelijke beperking. Ieder G-team, elke G-sporter, maar ook alle sport fanaten met een verstandelijke beperking kunnen vanuit hun eigen club of huis meedoen aan de Special Olympics Nationale Spelen die vanuit Den Haag georganiseerd worden.



Ga naar www.digitalespecialolympics2021.nl voor meer informatie over de Digitale Spelen.

“De organisatie van de Nationale Spelen heeft er alles aan gedaan om de wedstrijden door te laten gaan, maar helaas gooit corona weer roet in het eten. Gelukkig hebben zij er een positieve draai aan kunnen geven middels de Digitale Spelen. Hierdoor zijn de Nationale Spelen in Den Haag écht uniek; voor het eerst digitaal en voor het eerst voor alle mensen met een verstandelijke beperking in Nederland!” aldus Ragna Schapendonk, directeur Special Olympics Nederland.

Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2021

De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Dankzij een uitstekend bidbook viel de eer van het organiseren van dit evenement Den Haag ten deel. Tijdens de Nationale Spelen zou Den Haag bezocht worden door ruim 2.000 sporters en 750 begeleiders. Drie dagen lang zouden op de Sportcampus Zuiderpark, het Hofbad, Sporthal Ockenburgh en andere Haagse sportaccommodaties wedstrijden georganiseerd worden in maar liefst achttien takken van sport. Ga voor meer informatie naar www.specialolympics2021.nl.

Special Olympics

Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen.



Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium dat hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.

Changing lives, changing attitudes

Dit gaat niet zonder de hulp van onze partner Rabobank Foundation, maatschappelijk partners Fonds Gehandicaptensport & VriendenLoterij en event partners Coca Cola Nederland & Stamhuis..

