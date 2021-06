Eerste gecertificeerde corona-antigeen-zelftest bereikt Europa

technomed, een medisch-technologisch bedrijf uit Oostenrijk, heeft wereldwijd de eerste gecertificeerde COVID-19-antigeen-zelftest op de Europese markt gebracht – een precieze en betrouwbare mogelijkheid voor de eindgebruiker om zichzelf en zijn omgeving tegen de pandemie te beschermen.

Controledienst TÜV SÜD Product Service GmbH heeft de corona-zelftest BOSON ‘Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card’ volledig getest en gecertificeerd als de eerste antigeen-zelftest. Met de CE-certificering van zijn product verklaart de fabrikant dat zijn product aan alle wettelijke eisen voldoet. Het doel van het certificaat is te garanderen dat de fabrikant heeft voldaan aan alle fundamentele veiligheidseisen van de geldende EU-regelgeving, bijvoorbeeld voor medische hulpmiddelen, machines of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vooral bij producten voor het indammen van de pandemie zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid essentiële criteria. Alleen door middel van een naadloos certificeringsproces kunnen bedrijven eindgebruikers het volledig betrouwbare, veilige en kwalitatief hoogwaardige product garanderen dat zij verwachten en verdienen.

“We zijn verheugd dat onze testkits nu de eerste EU-markten bereiken, zoals Italië, Finland, Zweden, Ierland, Slovenië, Polen, België en Spanje. Zo bieden we mensen een gebruiksvriendelijk instrument, waarmee ze zichzelf en hun omgeving tegen de pandemie kunnen beschermen”, aldus Dr. Moritz Bubik, directeur van technomed.

In Italië, Finland, Zweden, Ierland en Polen zullen de zelftests in grote aantallen beschikbaar zijn in apotheken, in de detailhandel en e-commerce. In Spanje en Slovenië zijn de zelftests alleen in apotheken te koop wegens de daar geldende regelgeving. De BOSON Rapid SARS-CoV-2-antigeentest wordt per stuk verkocht, maar ook in een verpakking van vijf of twintig stuks.

Wekelijks verlaten nu al ongeveer 20 miljoen tests de productielocatie. Technomed blijft zijn distributiekanalen uitbreiden om openbare instellingen, handelaars in farmaceutische producten en detailhandelszaken op betrouwbare wijze te kunnen bevoorraden.



Bron: technomed