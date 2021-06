Klachten door processierups voorkomen of tegengaan

UV-BESCHERMING TEGEN ZONNEBRAND,

ALKA-BESCHERMING TEGEN BRANDHAARTJES

RUPS JE WEG!

De processierups: klein beestje met grote impact. Elke rups is in staat om meer dan 700.000 onzichtbare brandhaartjes te verspreiden en daar is je huid niet blij mee. Jeuk, rode uitslag, vlekjes of bultjes kunnen een lekker dagje buiten, veranderen in een vervelend dagje kriebel. Gelukkig is er Alka® Crème, een uniek product met een pH-waarde van 8.2 om de huid te beschermen tegen verzuring. Dat is belangrijk, want de kans op jeuk of uitslag door de processierups is aanzienlijk groter bij een zure huid. Het eiwit dat via de haartjes in de huid doordringt, hecht zich namelijk minder snel aan een minder zure of zelfs basische huid. Om die reden kan Alka® Crème klachten door de processierups zowel voorkomen als tegengaan. Goed idee om je behalve tegen zonnebrand ook in te smeren tegen brandhaartjes.

Antibacterieel, verzachtend en hydraterend

De brandhaartjes zijn dus de boosdoeners als het gaat om huidirritatie en uitslag door de processierups. Dat komt doordat ze een eiwit achterlaten, waarop het lichaam kan reageren met de aanmaak van histamine. Deze natuurlijke afweerreactie zorgt vervolgens voor jeuk en andere vervelende klachten. Het eiwit houdt vooral van een zure omgeving en hecht zich minder snel aan een basische huid.

Basische Alka® Crème kan daardoor preventief werken tegen irritatie door de processierups. Ook voor wie al wel last heeft van de brandhaartjes is het niet te laat om te smeren. De crème neutraliseert het zuur in de huid en zorgt voor een ideale omgeving voor de huid om snel te herstellen. De natuurlijke ingrediënten hebben tegelijkertijd een antibacterieel, verzachtend en hydraterend effect.

Enige basische crème van Nederland

Alka® Crème is een heerlijke huidverzorgende combinatie van pure ingrediënten uit de natuur. Tropische alleskunner kokosolie is rijk aan antioxidanten die de huid versterken en veroudering tegengaan. Squalaan, een natuurlijke olie uit olijven of suikerriet, herstelt de balans van de huid en verbetert het herstellend vermogen. Amandelolie bevat hydraterende vetzuren die de droge huid voeden en vitaminen die haar gladder en jonger maken.

Jojoba olie heeft een natuurlijke beschermingsfactor 4 en een huidherstellende werking. Ook sheaboter beschermt tegen UV-licht en is daarnaast rijk aan vitamine A, E en F, die de huid hydrateren en de elasticiteit verbeteren. Co-enzym Q10 is essentieel bij het produceren van nieuwe huidcellen. En met een pH van 8.2 – de waarde waarbij huidcellen zich het snelst vernieuwen – is Alka® Crème de enige basische crème van Nederland.

Prijs & verkrijgbaarheid

Alka Crème is verkrijgbaar bij de vakdrogist en gezondheidswinkel, maar ook online via www.alka.nl. Voor een optimale houdbaarheid is de crème vacuümverpakt in een lucht- en lichtdichte pompflacon. Een kleinverpakking Alka Crème van 50ml kost €14,95, de flacon van 150ml kost € 29,95. Alka® Crème kan dagelijks worden gebruikt door zowel volwassenen als kinderen en is vrij van conserveringsmiddelen en kunstmatige geur- en kleurstoffen.

Over AlkaVitae®

AlkaVitae® International BV is specialist in ontzuren. Met haar hoofdkantoor in Eindhoven legt het innovatieve bedrijf zich volledig toe op het ontwikkelen van producten die het lichaam ontzuren en het zo haar natuurlijke, basische gezondheid teruggeven. Momenteel bestaat het assortiment uit negen producten die helpen bij het herstellen van verzuring: Alka® Bad, Alka® Crème, Alka® Druppels, Alka® Scrub, Alka® Tabs, Tabs Calcium en Tabs Magnesium, Alka® Thee en Alka® Greens. De beste aanpak is afhankelijk van de mate van verzuring en de klachten, advies is in te winnen bij vakdrogisten, gezondheidswinkels en reformwinkels of via de Alka® Coach. Zie voor meer informatie over AlkaVitae, de producten en de Alka Coach www.alkavitae.com.

