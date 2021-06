Koningin reikt Appeltjes van Oranje uit aan drie organisaties voor psychisch kwetsbare mensen

Ixta Noa (Arnhem), de Zelfregiecentra van Vriendendiensten (Deventer) en Expertise Center Education Care Saba zijn de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2021. Dat is bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de Oranje Fonds-prijzen op Paleis Noordeinde. De winnaars, die zich allen inzetten voor psychisch kwetsbare mensen, kregen de prijzen uit handen van Koningin Máxima.

Hoog op de agenda

In de toekomst staat het steunen van projecten voor mensen met mentale problemen ook hoog op de agenda bij het Oranje Fonds. Tijdens de uitreiking maakte het Fonds samen met stichting MIND bekend ter ere van de 50e verjaardag van de Koningin een nieuw gezamenlijk meerjarig programma te starten.

Het Oranje Fonds reikt jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit aan sociale projecten die zorgen dat in onze samenleving niemand er alleen voor hoeft te staan. Het thema is dit jaar Mentale Kracht. De prijzen gaan naar projecten waar vrijwilligers, vaak zelf ervaringsdeskundigen, klaarstaan voor mensen met psychische problemen. Samen zetten ze stappen om meer en beter mee te kunnen doen in de samenleving. Er waren twaalf projecten genomineerd. Van ieder project zat vandaag een afgevaardigde in de zaal. Vanwege de coronamaatregelen was een beperkt aantal mensen live bij de uitreiking aanwezig. Daarom was het evenement ook via een livestream te volgen. Deze is terug te kijken op oranjefonds.nl.

Winnaars

Ixta Noa wint het Grote Appeltje van Oranje vanwege de bijzondere manier waarop zij zich blijven ontwikkelen en vernieuwen. Bij Ixta Noa krijgen mensen met psychische klachten ondersteuning van ervaringsdeskundigen. Zij begeleiden de deelnemers die zo zelf en met elkaar stappen zetten naar herstel en weer kunnen meedoen in de maatschappij. Ook in coronatijd deed Ixta Noa er alles aan om hun doelgroep te ondersteunen.

Er gaat ook een Appeltje naar de Zelfregiecentra van Vriendendiensten. Die zorgen ervoor dat mensen met mentale problemen weer mee kunnen doen aan de samenleving. De centra organiseren tal van activiteiten waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid de uitgangspunten zijn. Zo komen mensen in contact met anderen, onder wie ook lotgenoten. Het project Ways of Wellbeing van Expertise Center Education Care Saba neemt een Appeltje in ontvangst omdat het project ondersteuning biedt aan kinderen met een beperking en hun ouders. Deze kinderen hebben het de laatste jaren extra moeilijk, door de orkaan Irma die het eiland in 2017 trof en de coronacrisis die het eiland volledig afsloot van de buitenwereld.

Verjaardagscadeau Koningin Máxima

Door de coronacrisis ervaren nog meer mensen mentale problemen en worden bestaande problemen groter. Het Oranje Fonds heeft tijdens de uitreiking van de Appeltjes bekendgemaakt de komende jaren extra steun te bieden aan vrijwilligersprojecten die zich voor deze doelgroep inzetten. Ter ere van de 50e verjaardag van Koningin Máxima start het Fonds samen met stichting MIND het gezamenlijke programma Herstel dichtbij. Tachtig zelfregie- en herstelinitiatieven krijgen drie jaar lang ondersteuning, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen om weer mee te doen in de samenleving. Na de zomer maken de partners meer bekend over de samenwerking.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bron: MIND