Thuiswerken funest voor ons lijf: we zijn gemaakt om te bewegen

Sinds het begin van de coronacrisis zitten we thuis uren achtereen in starre houdingen achter PC of laptop. En velen merken dat dit funest is voor je nek en rug. Rug- en nekklachten nemen toe door het thuiswerken. Mensen zijn niet gemaakt om te zitten, maar om te bewegen.

Rugpijn komt in alle sociale lagen van de bevolking voor – zowel in rijke als in arme landen, aldus The Lancet. En volgens het RIVM stonden in 2017 bij de huisartsen bijna 859.000 mannen en 1,17 miljoen vrouwen geregistreerd met rug- en nekklachten. En momenteel zijn dat er veel meer geworden door het thuiswerken en de beperkte mogelijkheden om te sporten. En toch is het thuiswerken bevallen.

Thuiswerken toch goed bevallen

85 procent van de werknemers wil ook na de coronacrisis regelmatiger thuis blijven werken. En ruim 8o procent van de werkgevers gaat akkoord met het bieden van meer vrijheid met betrekking tot thuiswerken. Het merendeel van de werknemers zit lekkerder in zijn of haar vel sinds het thuiswerken. En voelt zich relaxter in de eigen omgeving en vindt het prettig om meer zelfstandigheid te hebben en flexibelere werktijden aan te kunnen houden. Toch heeft thuiswerken niet alleen maar voordelen.

Thuiskantoor niet goed voor het lichaam

Waar op kantoor veel aandacht is voor ergonomie op werkplek, is dat in het thuiskantoor nog een punt van aandacht. Een groot deel van de werknemers had geen ruimte voor een aparte werkkamer. 36 procent van de professionals werkte aan de keukentafel, 4 procent werkte vanaf de bank in de woonkamer, en nog eens 4 procent werkte soms zelfs vanuit bed. Een goede vergaderstoel is dan ook geen overbodige luxe.

Er moet dus ingezet worden op een ergonomisch verantwoorde thuiswerkomgeving. De helft van de medewerkers is dan ook van plan om nieuwe kantoormeubelen aan te schaffen als men structureel een aantal dagen per week thuis blijft werken. Want het ontbreken van een goed ingerichte werkplek heeft een negatieve impact op de productiviteit.

Tips tegen thuiswerkblessures:

Zitten en hangen is funest voor het lijf: we zijn gemaakt om te bewegen. Meer bewegen betekent minder rugpijn.