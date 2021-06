De beste behandeltips tegen overmatig zweten

Zweten is een normale reactie op hitte of angst. Normaal gesproken zweten we om ons lichaam af te laten koelen en onze lichaamstemperatuur onder controle te houden. Helaas hebben sommige mensen last van overmatig zweten. Heb jij daar last van en weet je je geen raad? Dan komt dit artikel op het perfecte moment.

Overmatig zweten – ofwel hyperhidrose – kan een vervelend probleem zijn. Het kan leiden tot onzekerheid vanwege ongewenste vlekken en geuren. Gelukkig zijn er enkele effectieve manieren om het te behandelen. Ga er lekker voor zitten, na het lezen van dit artikel weet je wat je aan je zweetprobleem kunt doen.

Hyperhidrose

We hebben het over overmatig zweten als bepaalde lichaamsdelen (zoals oksels, handen, liezen, nek of voeten) continu nat zijn, zonder aanwijsbare reden. Het is dan alsof je in een woestijn leeft, zonder dat het daadwerkelijk warm is. Dit kan leiden tot ongemakken en zelfs tot psychische gevolgen.

Dit kan te wijten zijn aan hyperhidrose, een diagnosticeerbare medische aandoening. Zowel de woorden ‘diaforese’ als ‘hidrose’ verwijzen naar het woord transpiratie. Vandaar dat de medische term ‘hyperhidrose’ duidt op overmatig zweten. Tussen de 3 en 5 procent van de bevolking heeft hier last van. Het wordt door sommige mensen ‘de stille handicap’ genoemd.

Gevolg van overmatig zweten

Wanneer je buitengewoon veel zweet zul je continu last hebben van natte kledingstukken. Ook kan het zijn dat het transpireren onwenselijke lichaamsgeuren veroorzaakt. Er kan een onzeker gevoel ontstaan, soms wordt zelfs sociale angst ontwikkeld door het overmatig zweten. Hoewel hyperhidrose in de eerste plaats een fysieke aandoening is, kan het de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden vanuit een psychologisch, emotioneel en sociaal perspectief.

Hieronder worden de 5 voornaamste behandelmethoden belicht en spreken we ons vervolgens in de samenvatting uit over de – wat ons betreft – voornaamste behandelmethode.

Behandeltip 1: Antitranspirant

De gemakkelijkste manier om overmatig zweten aan te pakken is met een antitranspirant. Niet te verwarren met een deodorant, die vooral de geur maskeert. De meeste antitranspiranten bevatten aluminiumzouten. Wanneer deze zouten in aanraking komen met je huid blokkeert het de transpiratie.

Wanneer een antitranspirant niet effectief genoeg is voor het overmatig zweten, kun je altijd je dokter raadplegen om bijvoorbeeld een sterkere antitranspirant te vragen. Antitranspiratiemiddelen zijn niet alleen voor je oksels, je kunt sommige middelen ook aanbrengen op andere gebieden. Indien nodig, raadpleeg je dokter voor het juiste middel.

Behandeltip 2: Botox

Botuline Toxine – ofwel Botox, is een andere en zeer effectieve behandelingsoptie voor overmatig zweten. Injecties met Botuline Toxine worden ook gebruikt voor het bestrijden van rimpels. Botox is door de FDA (Food and Drug Administration) goedgekeurd als behandelmethode voor overmatig zweten.

Botox voorkomt dat de zweetklieren overmatig zweet produceren. Het zou kunnen zijn dat één botox behandeling tegen zweten niet voldoende is om het probleem volledig te behandelen. In dat geval zul je meerdere botox-injecties krijgen. De resultaten kunnen echter soms tot wel een jaar aanhouden.

Behandeltip 3: Anticholinergica

Als de antitranspiranten en botox-behandelingen niet hebben geholpen is het raadzaam om je arts te benaderen, zodat hij je een anticholinergica-recept kan voorschrijven. Dit is een minder voorname behandelmethode omdat de bijwerkingen niet prettig kunnen zijn. Orale anticholinergica stoppen de activering van de zweetklieren, maar ze zijn niet voor iedereen geschikt vanwege de eventuele bijwerkingen. Enkele voorbeelden van mogelijke bijwerkingen zijn: wazig zien, hartkloppingen, droge ogen, droge mond en moeite met plassen.

Behandeltip 4: Iontoforese

Tijdens deze behandeling zit je met je handen, voeten (of beide) ongeveer 20 tot 30 minuten in een ondiepe bak met water. Een lage elektrische stroom wordt gedoseerd door het water geleid. Je zult deze behandeling minstens een paar keer per week moeten herhalen, maar na een aantal keren is het mogelijk dat het zweten stopt. Als je eenmaal hebt geleerd hoe een iontoforese-behandeling werkt, kun je eventueel een machine kopen om thuis te gebruiken.

Samenvattend:

Een botox-behandeling is effectief en dus aan te raden wanneer antitranspiranten niet werken. Het is een zeer veilige, betaalbare en effectieve behandelmethode tegen overmatig zweten en vele mensen hebben deze behandeling met succes ondergaan.