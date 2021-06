Eén op de vijf krijgt last van het evenwicht

Je evenwicht heeft 24/7 invloed op je hele lichaam. Toch is het een relatief onbekend orgaan zowel bij gewone mensen als bij artsen.

En dat terwijl…

1 op de 5 mensen te maken krijgt met evenwichtsproblemen.

Ons evenwicht afneemt na ons 35ste en vanaf 60 jaar steeds vaker problemen geeft.

Er jaarlijks duizenden overlijden door problemen met evenwicht, bijvoorbeeld door vallen.

Mensen met evenwichtsziekten ervaren draaierigheid, het gevoel continue dronken te zijn, overmatig transpireren, oorsuizen, (plotselinge) doofheid, geen harde geluiden kunnen verdragen, niet kunnen lezen door concentratieproblemen, maagproblemen, verhoogde angst en depressie en verminderde activiteit. En er ontstaan grote problemen met mobiliteit.

Wezenlijk zintuig

Het evenwicht is dus een wezenlijk zintuig voor ons dagelijkse welzijn en functioneren. Ieder mens heeft twee evenwichtsorganen, deze zijn onderdeel van een complex evenwichtssysteem. Het evenwichtssysteem verricht continue belangrijk werk in ons lichaam. Het zorgt ervoor dat we in balans blijven, scherp kunnen zien en trefzeker kunnen navigeren. Maar bijvoorbeeld ook hoogtevrees of wagenziekte komt voort uit het evenwichtssysteem.

Weinig over bekend

Toch is er weinig over het evenwicht bekend. Dat komt omdat we pas merken hoe belangrijk dit zintuig is, als er problemen optreden. Daarnaast is er weinig toegankelijke informatie over beschikbaar. Zelfs veel KNO-artsen en behandelend fysiotherapeuten weten niet precies hoe het zintuig werkt. Daardoor laat een diagnose en behandeling soms jaren op zich wachten.

In Evenwicht in uitvoering geeft Paula Hijne uitgebreid uitleg over het gehele evenwichtssysteem in ons lichaam. Haar missie met dit boek is: kennis over evenwicht en de evenwichtsorganen toegankelijk maken voor een breed publiek. Zowel voor patiënten als behandelaars. Zodat er een snellere diagnose en een betere behandeling mogelijk is. Het is het enige boek in Nederland over de werking van ons zintuig evenwicht.

‘ Paula heeft een diepgaande studie gemaakt van alles wat maar met het evenwichtssysteem te maken heeft. Ze heeft dat daarnaast ook nog eens erg begrijpelijk en helder opgeschreven’ – Afdeling KNO Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Paula Hijne is expert in het begeleiden van mensen met evenwichts- of gehoorproblemen.

Zij maakte na haar diagnose ziekte van Ménière – een ziekte van het gehoor- en evenwichtsorgaan – een loopbaanswitch van leerkracht naar HoorCoach, re-integratiebegeleider en patiënt-coach. Paula is ook spreker, ze geeft presentaties en workshops, is gastdocent, radiopresentator en maakt de podcast ‘Evenwicht, je leven’. In 2016 verscheen haar eerste boek, ‘Ménière in balans’.

