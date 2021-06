Organon vanaf nu zelfstandig bedrijf

MSD rondt ook in Nederland splitsing Organon af

Geneesmiddelenbedrijf MSD heeft de vorig jaar aangekondigde wereldwijde splitsing van Organon ook in Nederland afgerond. Vanaf vandaag opereren MSD en Organon beide als zelfstandige beursgenoteerde bedrijven.

MSD besloot in 2020 een gedeelte van haar wereldwijde activiteiten af te splitsen zodat twee onafhankelijke en toekomstbestendige bedrijven ontstaan. Hierdoor kan MSD zich nog meer focussen op haar missie: het redden en verbeteren van levens door innovatieve geneesmiddelen en vaccins. MSD is actief voor zowel mens als dier. Organon gaat zich volledig richten op vrouwengezondheid.

Spannende tijd

‘Het neerzetten van Organon is een spannende tijd geweest voor ons allemaal bij MSD. Het is één jaar geleden dat ons bedrijf de beslissing nam om patiënten beter van dienst te kunnen zijn door twee succesvolle bedrijven neer te zetten met hun eigen specifieke focus. We hebben er hard aan gewerkt het nieuwe bedrijf op te zetten en kijken ernaar uit om te zien dat onze voormalige collega’s een nieuw succesvol bedrijf inrichten en een erkend en gewaardeerd merk nieuw leven inblazen’, aldus Ben Lucas, managing director van MSD Nederland. ‘Het is een historische dag vandaag, voor MSD, voor Organon, en voor Nederland. We wensen al onze collega’s bij Organon veel succes en een mooie toekomst!’

Veel collega’s van MSD zijn inmiddels bij Organon in Nederland aan de slag. Organon biedt in Nederland werkgelegenheid aan 1.200 mensen. Met bijna 4.500 medewerkers in Haarlem, Oss, Boxmeer en De Bilt blijft MSD het grootste geneesmiddelenbedrijf van Nederland. Daarnaast heeft MSD momenteel 225 vacatures open staan. Bekijk zORGANONe hier: Welkom bij MSD Nederland | MSD Careers

Bron: Merck