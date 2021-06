Deze veelbelovende voorstellen van jonge artsen moeten werkplezier terugbrengen

Op 25 mei pitchten vier jonge artsen uit de Zin in Zorg teams hun verbeterideeën voor meer werkplezier. Ze willen voorkomen dat jonge artsen vroegtijdig stoppen met hun opleiding vanwege de hoge werkdruk of cultuur en willen écht iets veranderen. De komende zes maanden gaan ze vier concrete projecten oppakken.

Zin in Zorg is een beweging van jonge dokters en wordt gefaciliteerd door De Jonge Specialist, LAD, LOVAH en VvAA. Ruim 500 jonge artsen hebben zich al aangesloten bij deze ‘beweging’, die de ambitie heeft de komende tijd écht iets te veranderen in de zorg. Veertig artsen in vier teams werken het komende halfjaar hun ideeën uit, die op 25 mei werden gepitcht.

Team 1 wil dat jonge artsen beter worden betrokken bij de organisatie van hun werk. Ze willen ervoor zorgen dat arts-assistenten structureel aan tafel zitten met de raad van bestuur. Dit werkt twee kanten op, bottom-up: geluiden van de werkvloer delen en top-down: begrip creëren voor beleid van boven. Daarnaast wil team 1 dat alle jonge dokters een mentor en/of een buddy krijgen. Door duo’s via de social media aan het woord te laten via een ‘bucket challenge’ willen ze andere artsen inspireren dit voorbeeld te volgen.



Team 2 wil meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en pitchte het concept ‘Intervisie, dat is toch heel normaal?’. Zij gaan collega’s in ziekenhuizen en andere zorginstellingen er de komende maanden van bewust maken dat intervisie een vast onderdeel moet zijn van je werk. Ze willen een platform ‘OntwikkelZin’ ontwikkelen, waarop goede ideeën kunnen worden gedeeld en waarop een interactieve landkaart wordt getoond waarop je ziet welk ziekenhuis hier al actief in is en in welke mate.

Team 3 wil artsen ervan bewust maken dat er ook aandacht mag zijn voor de mens achter de dokter. Wie zijn al die mensen? Hoe krijgen we verbinding met elkaar, ook zonder die witte jas? Ze willen onder andere een documentaire ‘What’s up doc’ maken met waargebeurde en uit het leven gegrepen verhalen van dokters die het anders doen. Verder gaan de teamleden op hun eigen werkplek starten met ‘Zin in Zorg check in’s’, om een écht gesprek tussen collega’s te faciliteren.

Team 4 wil de werkcultuur hervormen. Als eerste gaan ze een landelijke meetweek organiseren, waarin worden artsen verzocht al hun overuren te registreren. Ze roepen collega’s in die week op goede en foute pauzemomenten (zoals het eten van een koude kroket achter de computer) te posten op social media met de hashtag #ikhoupauze. Daarnaast introduceert dit team een bingokaart met allerlei redenen waarom artsen geen pauze houden. Hun belangrijkste boodschap? Pauze nemen is normaal, overwerken niet.

Vier projectteams met elk tien jonge artsen zijn sinds april aan de slag om meer werkplezier, meer vitaliteit en meer tijd voor de patiënt te creëren.

Het initiatief komt van Zin in Zorg, de beweging die anderhalf jaar geleden werd gestart door jonge artsen en wordt gefaciliteerd door De Jonge Specialist, de LAD, VvAA en de LOVAH. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat achter het initiatief.

De uitkomsten van een onderzoek onder jonge artsen vormden de directe aanleiding voor deze beweging. Hieruit bleek dat te veel a(n)ios met burn-outklachten kampen of nadenken over stoppen. Een reden om in actie te komen, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt.

Zin in Zorg gaat en staat voor meer werkplezier, mentaal fitte jonge dokters en meer tijd voor de patiënt. Bijna 500 jonge artsen hebben zich inmiddels bij de beweging aangesloten. Samen met hen is vorig jaar een Zin in Zorg Toekomstagenda opgesteld.Aan de hand van de toekomstagenda zijn er vier challenges geformuleerd, met een ambitie voor de toekomst.

De uitkomsten en de eerste resultaten van de verbetervoorstellen worden op 27 november gepresenteerd tijdens een eerste groot Zin in Zorg congres.

De tussentijdse ervaringen en voortgang van de teams delen we via www.zininzorg.nl/challenges en via de zininzorg-pagina’s op LinkedIn en Instagram.

Bron: De Jonge Specialist, LAD, LOVAH en VvAA