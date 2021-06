‘Alzheimer Nederland blij met registratie alzheimermedicijn dat ingrijpt op ziekteproces’

Nieuw middel tegen Alzheimer goedgekeurd in VS | ANP

Aducanumab werd gisteren geregistreerd als medicijn tegen alzheimer door het Amerikaanse geneesmiddelen agentschap (FDA). Dit is een hele grote stap. Aducanumab is het eerste medicijn dat ingrijpt op de ziekteprocessen van de ziekte van Alzheimer. Het kan bij een deel van de mensen met beginnende alzheimer het ziekteproces vertragen.

Alzheimer Nederland is blij met deze beslissing die veel Amerikanen met alzheimer toegang geeft tot deze medische behandeling. Het is nog afwachten of het medicijn ook op de Europese markt wordt toegelaten. Het gaat om een middel dat alleen werkzaam is in de eerste (voor)stadia van de ziekte van Alzheimer, niet tegen andere vormen van dementie. Helaas zal het medicijn voor veel patiënten die nu kampen met de ziekte te laat komen.

Twijfel binnen de wetenschappelijke gemeenschap

Dat de FDA tot deze beslissing kwam heeft veel experts verrast. Zo adviseerde een belangrijke FDA-commissie van dementie-experts in grote meerderheid tegen toelating. Wij hopen én verwachten dat Biogen -de producent van aducanumab- de twijfel omzet in nieuw onderzoek naar het medicijn.

Wat betekent dit voor Europa?

Het is nu afwachten of het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) het medicijn ook zal goedkeuren. De EMA doet in de tweede helft van dit jaar uitspraak en kan tot een andere conclusie dan de FDA komen. Alzheimer Nederland hoopt dat het medicijn, onder voorwaarden, wordt toegelaten tot de Europese markt. Dan zou een grote groep patiënten de kans krijgen om Aducanumab te gebruiken. Dit gebeurt dan binnen een wetenschappelijk onderzoek met extra toezicht en aandacht voor de effecten en bijwerkingen van het medicijn. Zo’n opzet zou de noodzakelijke extra informatie geven over; werkzaamheid en hoe lang het middel effectief is. Maar het zou ook relatief veel patiënten een kans geven op vertraging van de eerste stadia van de ziekte.

Meer onderzoek noodzakelijk

Ondanks het goede nieuws blijft nieuw onderzoek nodig. Het medicijn Aducanumab kan de ziekte van Alzheimer slechts vertragen en alleen bij mensen in de eerste (voor)stadia van dementie. Naast aducanumab zijn er meer dan 120 medicijnen tegen alzheimer in ontwikkeling. We hopen en verwachten daardoor dat er binnen tien jaar meer medicijnen verschijnen die alzheimer kunnen vertragen. Belangrijke stappen op weg naar preventie en genezing.

Dit is een expertquote van Dinant Bekkenkamp van Alzheimer Nederland, in het kader van ANP Expert Support. Dinant Bekkenkamp is teamleider Wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland.

Bron: ANP Expert Support