GGMD publiceert jaarverslag in Nederlandse Gebarentaal

GGMD voor Doven en Slechthorenden gebruikt in het jaarverslag 2020 een combinatie van tekst en Nederlandse Gebarentaal (NGT). Zo kunnen dove en slechthorende mensen in hun moedertaal het jaarverslag lezen. Bij elk hoofdstuk van de online publicatie is een samenvatting toegevoegd. Deze is beschikbaar in zowel tekst als in de Nederlandse Gebarentaal.

Erkenning als taal

In 2020 stemde de Eerste Kamer in met het initiatiefwetsvoorstel voor erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als taal. Dat moment is een mijlpaal voor de gemeenschap van doven, slechthorenden en horende gebarentaligen. Deze erkenning is een stap richting volwaardige participatie van dove mensen aan de samenleving. In haar jaarverslag blikt GGMD hierop terug door het ook in deze taal te publiceren.

GGMD is de eerste organisatie die het jaarverslag op deze manier aanbiedt. Door te kiezen voor een online publicatie in plaats van een pdf is in vormgeving meer mogelijk. In het jaarverslag is hierdoor een combinatie van tekst, video, afbeeldingen en diagrammen toegepast die zowel op laptop, tablet als telefoon goed zijn te lezen.

Norm

De samenvattingen van elk hoofdstuk zijn in NGT. Hetty van Oldeniel, bestuurder van GGMD: “Zo laten we zien dat deze vorm van communicatie de norm is. Bovendien is dit dé manier om dove en slechthorende mensen te bereiken.”

NGT is een taal met een eigen grammatica en woordenschat, daarom is er in de video’s voor gekozen geen vertaling van de geschreven samenvatting te maken, maar NGT leidend te laten zijn. De video’s zijn opgenomen met Lieke Vlasveld. Zij is maatschappelijk werker bij GGMD.

In vijf hoofdstukken blikt GGMD terug op 2020 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Van Visie en Ambitie via Beeld en Getal naar een Vooruitblik.

Het jaarverslag is te vinden op https://publicatiesggmd.nl/jaarverslag2020/

Over GGMD

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening en is een landelijke organisatie die begeleiding (woonbegeleiding, maatschappelijk werk en opvoedtraining), behandeling (GGZ) en communicatietraining biedt aan volwassenen, kinderen en ouderen bij wie er sprake is van doofheid, slechthorendheid of een ander hoorprobleem.

De organisatie heeft een passende aanpak voor elk gehoorprobleem in Nederland. Het is de ambitie van GGMD dat mensen met gehoorproblemen volwaardig en actief deel kunnen nemen aan de samenleving. GGMD vervult de spilfunctie op het gebied van consultatie, doorverwijzen naar en uitvoeren van dienstverlening aan mensen voor wie horen niet vanzelfsprekend is. https://www.ggmd.nl/

Bron: GGMD