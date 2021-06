@ease opent vestiging op VU Campus Uilenstede

Op woensdag 9 juni opende Vinod Subramaniam, rector magnificus van Vrije Universiteit Amsterdam, op feestelijke digitale wijze de deuren van een nieuwe vestiging van @ease. De vestiging is in De Kas op de VU Campus Uilenstede, Uilenstede 346B. Subramaniam: “Gratis en anoniem kunnen jongeren en studenten hier binnenlopen om te praten over hun problemen. Chatten kan ook.”



Bij @ease kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar terecht bij getrainde jonge vrijwilligers. Anoniem, gratis en zonder wachtlijst. En er is altijd een (zorg)professional beschikbaar mocht de jongere zeer grote problemen hebben. Subramaniam: “Met @ease op Uilenstede willen we voorkomen dat jongeren te lang alleen blijven rondlopen met hun problemen. Want praten over problemen helpt.”

Laagdrempelige hulp

Door problemen sneller te herkennen en naar een oplossing toe te werken, wil @ease voorkomen dat er later langdurige zorg nodig is. Initiatiefnemers prof. dr. Thérèse van Amelsvoort en dr. Rianne Klaassen: “We weten dat 75 procent van de psychische klachten begint voordat iemand 25 jaar wordt. Ondanks goede vormen van hulpverlening, krijgt slechts 30 procent van de jongeren met psychische klachten de juiste zorg. Vaak schamen ze zich en vragen niet of laat om hulp. @ease wil dat doorbreken. De opzet is heel laagdrempelig en dat wordt enorm gewaardeerd door jongeren.” De verwachting is dat bij @ease op Uilenstede vooral (internationale) studenten aankloppen voor hun problemen. De vrijwilligers spreken allen Nederlands en Engels.

Openingstijden @ease locatie Uilenstede

Jongeren met problemen kunnen hier vanaf donderdag 10 juni terecht. Meer weten over @ease: op de site www.ease.nl staat een filmpje met korte uitleg en Engelse ondertiteling over @ease.

Een landelijke ontwikkeling

In 2017 opende de eerste vestiging in Maastricht. Inmiddels zijn er ook vestigingen in Amsterdam, Heerlen, Groningen en Rotterdam. In Amsterdam kunnen jongeren nu terecht bij de vestigingen van @ease op Uilenstede en bij Lab6 in Nieuw-West. Deze zomer opent een derde vestiging in Amsterdam haar deuren.

Bron: Stichting @ease