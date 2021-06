Wat is het effect van een detox?

Een detox helpt je lichaam met het zuiveren van gifstoffen. Detoxificatie is de medische term voor ontgifting. Je lichaam is dagelijks bezig met het afvoeren van afvalstoffen. Het ontdoet zichzelf van alle lichaamsvreemde stoffen. Dit is normaliter de taak van je lever en je nieren. Deze twee organen ‘ontgiften’ het lichaam. Een detox ondersteunt dit proces. In dit artikel lees je meer over wat een detox precies inhoudt en welke voordelen het heeft voor je gezondheid.

Wat is een detox?

Met ‘’detoxen’’ wordt het verwijderen van afval- en gifstoffen uit je lichaam bedoeld. Het doel van een detox is om het lichaam te ondersteunen bij het reinigen. Daarnaast stimuleert een detox om ongezonde gewoontes los te laten. Een detox zorgt ervoor dat de organen die dagelijks het lichaam reinigen, minder belast worden.

Een detox kuur houdt in dat je tijdens een korte periode biologische slowjuices drinkt. Dit zijn sapjes gemaakt van biologische groenten. Er zitten veel vitaminen in deze sapjes. Een detox kuur is bedoeld ter ondersteuning van een gezond voedselpatroon.

De voordelen van een detox

Er zijn verschillende voordelen aan detoxen. De eerste is ontgiften. Doordat je ongezonde voeding tijdens de detox laat staan, krijgen je lever en nieren een stuk minder te verduren. In de sapjes zitten grote hoeveelheden voedingsstoffen. Door minder ongezond eten en drinken tot je te nemen, geef je het lichaam de kans om te herstellen.

Het tweede voordeel is dat detoxen het immuunsysteem ondersteunt. Door de nutriënten en vitaminen in de sapjes, krijgt je immuunsysteem een boost. Groenten bevatten veel antioxidanten. Daarnaast bevatten onder andere kool, bloemkool, boerenkool en broccoli kiemen veel vitamine A, C, ijzer en calcium.[1] Deze stoffen en vitaminen hebben positieve invloed op het immuunsysteem. [2]

Het derde voordeel van detoxen is dat het uiterlijk van de huid verbetert. Doordat de focus tijdens een detox ligt op onbewerkt en gezond voedsel, ziet de huid na een detox er gladder uit. Wanneer je lichaam een overvloed aan gifstoffen te verwerken heeft, uit dat zich via de huid. Tijdens een detox neem je geen afvalstoffen tot je.

Detoxen met een sapkuur

Eén van de manieren om te detoxen, is met een sapkuur. Tijdens een sapkuur drink je 1 of meerdere dagen louter groentesappen. Een goede sapkuur bevat sapjes met minimaal 80% groenten. Zo blijft de suikerinname minimaal. Sapvasten ondersteunt de verontreiniging van het lichaam.

Tijdens deze periode laat je ongezond of bewerkt voedsel immers staan. Het zorgt er dan ook voor dat je je al in een paar dagen een stuk gezonder voelt. Door met detoxen bezig te zijn, leg je de focus op de eigen gezondheid. Hierdoor creëer je bewustzijn over wat je consumeert.

Biologische sapkuur

Een sapkuur bestaat uit biologische, rauwe groentesapjes zoals je die thuis ook maakt. Met een slowjuicer worden alle sappen uit de groenten geperst. Een slowjuicer behoudt tevens alle vitaminen en vezels uit de groenten. Tijdens een sapkuur krijg je meerdere kilo’s rode biet, groene bladgroenten, kurkuma, gember en meer binnen. Ieder ingrediënt heeft zo zijn eigen werking. Wil je meer lezen over de effecten van een sapkuur?

Bron: Sap.je