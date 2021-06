Saxenburgh inhaalzorg/wachtlijst

In Nederland is het aantal COVID-besmettingen flink afgenomen en daarmee ook het aantal Covid-19 -patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Deze sterke daling van Coronabesmettingen geldt ook voor de regio waarin Saxenburgh actief is. Vanwege het lage aantal Covid-19 patiënten, is er meer beschikbaarheid en capaciteit in het Saxenburgh Medisch Centrum en kan er daardoor gestart worden met het inhalen van de (achterstallige) zorg

Opluchting

Ben Schlepers, manager bedrijfsvoering Saxenburgh Medisch Centrum geeft aan: “Het is een hele opluchting dat we ons in het ziekenhuis weer voor alle zorgvragen kunnen inzetten en ons ook kunnen richten op de patiënten die hebben moeten wachten”.

In vele gevallen betreft het zorg, waarbij de operatie is uitgesteld. Hierbij valt te denken aan orthopedie, KNO (keel-neus en oog) en andere chirurgische ingrepen. Patiënten die het betreft, worden door het ziekenhuis zelf persoonlijk benaderd.

Vanwege de enorme impact van Covid-19 en de druk op het (zorg) personeel deze gehele achterliggende periode, is de achterstand niet van de ene op de andere dag weggewerkt. Het ziekenhuis verwacht echter, binnen een redelijke termijn, de achterstallige zorg te hebben ingelopen.

Regionale overleggen

Het Saxenburgh Medisch Centrum is gestart met het wegwerken van de wachtlijsten. Waar mogelijk worden patiënten ingepland. Naast de interne overleggen en noodzakelijke acties zijn er, zoals gedurende de gehele coronaperiode, ook regionale overleggen en samenwerkingen gestart om in gezamenlijkheid deze wachtlijsten weg te werken.

In de Nederlandse ziekenhuizen heeft passende zorg leveren op een andere zorglocatie en daarmee zo snel mogelijk de wachtlijsten weg werken, op dit moment prioriteit. De bereidheid van patiënten om elders, dan waar zij op de wachtlijst staan, geopereerd te worden is er. Natuurlijk wordt, indien de behandeling anders, dan in het eigen (vertrouwde) ziekenhuis, uitgevoerd eerst door de zorgprofessional besproken de patiënt. Ten alle tijden staat het belang van de patiënt voorop.

Bron: Saxenburgh