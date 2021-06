Baby’s onder stress

Stressbegeleiding van (aanstaande) ouders in de geboortezorg

Diana de Koning

Na alcohol, roken en gezonde voeding is het tijd dat we meer aandacht besteden aan de gevolgen van stress tijdens de zwangerschap en babyperiode. Teveel stress kan risico’s op psychische problemen en diverse ziekten veroorzaken bij on- en pasgeboren baby’s of later in hun leven. Dit boek laat zien wat stress en heftige emoties van de moeder op de (aanstaande) baby teweeg kan brengen. Maar het geeft ook vooral handvatten om stress te signaleren, bespreekbaar te maken en te verminderen.

Verloskundigen, kraamverzorgenden en artsen leren nog steeds vooral naar het lichaam te kijken. Maar hoe ga je om met cruciale psychosociale omstandigheden? Wat doe je als een zwangere net haar baan is verloren of een baan heeft die te veel druk op haar legt of stress heeft om alle ballen in de lucht te houden? Hoe help je een jonge vrouw die vreest dat ze nooit een goede moeder kan zijn?

Dit boek is met name geschreven voor alle professionals in de geboortezorg zoals verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureau artsen, huisartsen, gynaecologen, psychologen en doela’s.

Schrijfster Diana de Koning, therapeut, met een bachelor in stressmanagement en directeur in de kraamzorg, luidt de noodklok en biedt professionals handvatten om stress eerder te herkennen en cliënten te helpen er beter mee om te gaan. Haar doordachte ideeën en voorstellen voor de gehele geboortezorg zijn een eerste zet om baby’s uit de vuurlinie van stress te halen.



Beeld: Judith van Tartwijk Fotografie