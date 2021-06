Huidkanker: Bescherming tegen zon is en blijft het beste advies

Enkele dagen voorafgaand aan de nationale Huidkankerdag 2018 promoveerde Maastricht UMC+ onderzoeker Janneke Kessels op haar studie naar effectiviteit van niet-chirurgische behandeling van huidkanker. Zij constateert dat er mogelijkheden zijn om gehanteerde behandelingen te verbeteren.

Op 2 juni aanstaande wordt door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie de jaarlijks terugkerende Huidkankerdag georganiseerd. Op die dag is er veel aandacht voor huidkanker en dan met name over hoe te voorkomen dat je huidkanker krijgt of dat je het op tijd signaleert. De afdeling Dermatologie van het Maastricht UMC+ doet ook mee door op die dag een speciaal poli-spreekuur te organiseren waarin vooral uitleg gegeven wordt over wat UV-stralen van de zon met je huid doen.

Huidkanker onderzoek

Ondanks allerlei preventie-acties neemt het aantal gevallen van huidkanker nog steeds toe. Niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. De afdeling Dermatologie van het Maastricht UMC+ doet veel onderzoek naar de behandeling van huidkanker. Meest recent is het onderzoek en proefschrift van Janneke Kessels, inmiddels dermatoloog in het Zuyderland MC, naar de effectiviteit van diverse vormen van niet-chirurgische behandeling van (voorstadia van) huidkanker. Afgelopen week promoveerde zij met haar onderzoek.

Photodynamische therapie

Een onderdeel van de promotie van Kessels was onderzoek naar alternatieven voor de photodynamische therapie (PDT). PDT is een gekende en effectieve behandeling binnen de dermato-oncologie, maar omdat de behandeling in sommige gevallen pijnlijk is, is er een flinke weerstand tegen. Onderzocht is of de pijn minder is als niet met een continue belichting maar met een zogenoemde pulsed dye laser (PDL) behandeld wordt. Het blijkt dat patiënten die behandeld worden met PDL duidelijk minder pijn rapporteren. De aanschafkosten en gebruik van de PDL vormen echter een drempel om het als alternatief voor PDT breed in te zetten. Daarnaast is er ook gekeken of een alternatief PDT belichtingsschema voor een vorm van huidkanker effectiever is dan de reguliere belichting. Met het nieuwe schema – dat effectiever lijkt te zijn – hoeven patiënten slechts één in plaats van twee keer naar het ziekenhuis te komen. Dit is patiëntvriendelijker en kan zorgkosten besparen.

Preventie blijft de standaard

Ondanks de stappen die gezet worden in de behandeling van huidkanker blijft voorkomen van huidkanker het allerbelangrijkst. Een van de co-promotoren van Kessels, dermatoloog Nicole Kelleners – Smeets daarover: “Wij zijn met wetenschappelijk onderzoek voortdurend bezig om de behandeling van huidkanker te verbeteren. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is overmatige blootstelling van de huid aan de zon. Het is al veel vaker gezegd maar wij als dermatologen kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om je te beschermen tegen de schadelijke UV-straling in zonlicht. Smeren dus!”

Janneke J.P.H.M. Kessels promoveerde op 23 mei 2018 aan de Universiteit van Maastricht met haar proefschrift getiteld “Non-invasive treatment of epidermal keratinocyte neoplasms”

Meer informatie over der huidkankerdag: http://www.huidkankerdag.nl/

Bron: UM