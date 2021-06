Oogvereniging richt steunpunt op voor nieuwkomers met een visuele beperking

In een gammele boot de oversteek maken naar Europa, in een vreemd land een hondsmoeilijke taal leren: vluchten is voor iedereen een overlevingsslag, en al helemaal voor vluchtelingen met een visuele beperking. Op 20 juni, de Internationale Dag van de Vluchteling, lanceert de Oogvereniging een speciaal steunpunt.

“Voor nieuwkomers met een visuele beperking is het vaak moeilijk om de weg te vinden in Nederland. Ze kunnen niet meedoen aan het inburgeringstraject of worden geweigerd door een taalschool”, geeft Amany Shalha aan. Shalha is coördinator van het Steunpunt Migranten bij de Oogvereniging en zelf ervaringsdeskundig. “Hoe graag ze ook willen, ze hebben niet de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving. En zo belanden mensen in eenzaamheid.”

Wat doet het Steunpunt Migranten van de Oogvereniging?

De Oogvereniging vindt dat migranten met een visuele beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het gaat naar schatting om 38.000 mensen.

Het Steunpunt Migranten biedt ondersteuning, zowel voor nieuwkomers zelf als voor professionals die met deze groep te maken hebben. Het Steunpunt wijst hen de weg naar de juiste organisaties. Ook wordt er een maatjesproject en een lobbytraject opgestart.

Over de Oogvereniging

De Oogvereniging opent deuren voor mensen met een oogaandoening zodat zij op alle fronten van het leven volwaardig kunnen meedoen. Belangrijke speerpunten zijn voorlichting, belangenbehartiging en ledencontact.

Bron: Oogvereniging