Mensen met type 1 diabetes komen in actie tegen de #PlasticDiabetesSoep

Iedereen met type 1 diabetes draagt, door het noodzakelijk gebruik van medische hulpmiddelen, bij aan de enorme plastic soep. Teststrips, verpakkingen van infusen of glucosesensoren, naaldjes en meer: het heeft allemaal veel verpakking, voornamelijk bestaande uit plastic. Diabetes+, het platform speciaal voor mensen met type 1 diabetes, komt in actie tegen deze Plastic Diabetes Soep. Door een maand lang al het afval van diabetesmaterialen te verzamelen, wordt aandacht gevraagd voor dit probleem.

Mensen met type 1 diabetes worden opgeroepen tussen 15 juni en 15 juli al hun afval, afkomstig van hun medische hulpmiddelen, op te sparen. Door beeld van deze verzamelde afvalbergen te delen op sociale media, laten we de industrie zien hoe groot de #PlasticDiabetesSoep is. Want zo’n enorme hoeveelheid (plastic) afval: dat kan tegenwoordig écht niet meer.

In gesprek

Tussen 15 juni en 15 juli gaat Diabetes+ in gesprek met organisaties op het gebied van milieu en klimaat en met partijen in de medische hulpmiddelen-branche. Dit doen we LIVE op Instagram (@diabetesplus_nl). De uitzendingen zijn na afloop ook terug te kijken op Youtube en Facebook. Zo willen we samen, met partijen buiten en binnen de industrie, werken aan een betere wereld.

Op donderdag 1 juli praten we vanaf 12.30 uur met Stichting De Noordzee, die opkomt voor het belang van een schone zee. Op maandag 5 juli gaan we om 20.00 uur in gesprek met Insulin for Life, een organisatie die overschotten aan diabetesmaterialen verzameld om deze een goede bestemming te geven in ontwikkelingslanden en crisisgebieden.

Topprioriteit

Met elkaar zetten we een stap in de goede richting en vragen we aandacht van fabrikanten en leveranciers in de hulpmiddelenindustrie. Mensen met type 1 diabetes willen dat de zorg voor de planeet een topprioriteit wordt bij het ontwikkelen van verpakkingen voor diabetesmaterialen. Zo voorkomen we dat de eindeloze hoeveelheid plastic soep, geen nog grotere, onverwoestbare afvalberg wordt.

Bron: Stichting Diabetes+