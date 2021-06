Vrijwilligerskeurmerk Goed Geregeld voor Van Neynsel

Zorgorganisatie Van Neynsel heeft het NOV-keurmerk Goed Geregeld ontvangen. Wethouder Ufuk Kâhya (welzijn) reikte het keurmerk namens de Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV) maandagavond uit. “Een bijzondere erkenning, en een groot compliment voor al het werk en de inzet van onze welzijns- en vrijwilligerscoördinatoren én van de vrijwilligers zelf natuurlijk”, aldus bestuurder Marcel van Woensel.

De NOV komt op voor de belangen van vrijwilligers en versterkt de positie van vrijwilligerswerk in de samenleving. Zo krijgt vrijwilligerswerk de aandacht die nodig is. Dit keurmerk is de bevestiging van een goed vrijwilligersbeleid. “Van Neynsel is de tweede organisatie in onze stad met dit keurmerk”, zegt wethouder Ufuk Kâhya. “In ’s-Hertogenbosch doet maar liefst 1 op de 3 inwoners vrijwilligerswerk. Daarmee lopen we in Nederland voorop. Als wethouder ben ik dan ook heel blij als er goed voor onze vrijwilligers wordt gezorgd. En met de toekenning van dit keurmerk bewijst Van Neynsel dat goed voor elkaar te hebben.”

Veel trots

Vorig jaar begon Van Neynsel met een nulmeting van het vrijwilligerswerk, wat nodig is voor de aanvraag van het keurmerk. Deze nulmeting is gehouden onder een deel van de bijna 500 vrijwilligers en onder medewerkers. “Uit het verslag van deze gesprekken sprak veel trots en dankbaarheid”, vertelt Miriam Dings, teamleider welzijn en vrijwilligers. “Die trots voel ik zelf ook. Als organisatie hebben we als beleid dat de vrijwilliger volwaardig onderdeel is van de organisatie. Het is heel fijn dat die volwaardigheid ook echt wordt ervaren, naast de voldoening die vrijwillige inzet geeft.”

Fotobijschrift: In het midden wethouder Ufuk Kâhya. Daaromheen, staand van links naar rechts, Kitty de Groot, Jacqueline Cornelissen en Léonce van Leeuwen (coördinatoren vrijwillige inzet) en Miriam Dings (teamleider welzijn en vrijwilligers).

Bron: Van Neynsel