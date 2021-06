Begrip leidinggevende vermindert uitval mantelzorger

Onderzoek wijst uit dat leidinggevende het verschil maakt

Na een dag hard werken thuis op de bank ploffen is niet voor iedereen weggelegd. Ruim 1 op de 4 werkenden in Nederland combineert een betaalde baan met mantelzorg. Denk aan zorg voor ouders die ouder worden, een partner die ziek is of een kind met een beperking. Het is belangrijk dat er oog is voor werkende mantelzorgers, want bovengemiddeld vaak ligt een burn-out op de loer. Uit onderzoek van Werk&Mantelzorg onder 26.700 werknemers en leidinggevenden blijkt begrip de sleutel tot succes te zijn.

Leidinggevende maakt het verschil

Bij werkgevers groeit het besef dat aandacht en begrip voor werknemers zich ruimschoots terugbetaalt. Het overgrote deel van de leidinggevenden (93%) is bereid om mee te denken over een betere balans tussen werk en mantelzorg. Leidinggevenden kunnen problemen voor zijn door te weten wat er thuis bij werknemers speelt. Werknemers die samen met hun leidinggevende in gesprek gaan komen in 84% van de gevallen tot een goede oplossing. Dit leidt tot meer motivatie, loyaliteit, tevredenheid en productiviteit van de werknemer. Bovendien zorgen goede oplossingen voor minder gezondheidsklachten en wordt verzuim en een burn-out voorkomen.

Grote kans op burn-out

Als een werknemer geen begrip ervaart van de leidinggevende, dan wordt de balans tussen werk en mantelzorg twee keer zo vaak als slecht beoordeelt (39%). Een slechte balans tussen werk en privé kan leiden tot overbelasting of gezondheidsproblemen met als gevolg een burn-out. En dan zit niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever met de handen in het haar. Naast verlies aan productiviteit en continuïteit van een zieke werknemer zorgt uitval ook voor extra werkdruk bij collega’s. Bovendien zijn de kosten van een burn-out voor de werkgever niet gering. Deze komen gemiddeld neer op € 75.000,-.

Mantelzorg nog altijd een taboe op de werkvloer

Hoewel steeds meer Nederlanders zorgen voor een naaste, praten we makkelijker over de zorg voor onze kinderen dan over mantelzorg. Mantelzorgers bespreken de thuissituatie pas als de combinatie met het werk niet meer gaat. Ze zien het als privé, lossen het liever zelf op en willen anderen er niet mee belasten. Het onderzoek laat zien dat maar liefst 44% van de leidinggevenden niet op de hoogte is van de mantelzorgsituatie van een werknemer.

Samen is de oplossing

Met elkaar oplossingen verzinnen, daar gaat het om. Liesbeth Hoogendijk, bestuurslid van Werk&Mantelzorg, wijst op de demografische ontwikkeling die een enorme druk meebrengt voor werkende mantelzorgers. “Het is echt belangrijk dat leidinggevenden daar oog voor hebben. Bied ruimte, dat is de beste manier om uitval te voorkomen. Het vraagt om basisvertrouwen. Sturen op output en niet op aanwezigheid.”

Bron: Werk & Mantelzorg