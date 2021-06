Het eerste podcastplatform voor én door professionals in de zorg

In juni 2021is MedFeed gelanceerd; eenpodcastplatform voor én door zorgprofessionals. Dit platform geeft een gevarieerd overzicht van medische podcasts. Naast een groot aanbod van externe bronnen, biedt MedFeedook eigen podcastseries aan: De zorg van Levi & VanSanten en In het hart van de dokter.

De podcast is terug van weggeweest, en hoe. On the go luisteren naar podcasts is een prettige en gemakkelijke manier om op de hoogte te blijven van vakinformatie. Medische podcasts werden versnipperd aangeboden, veelal op medische websites achter een inlog zonder de functionaliteiten die de bekendere audioplatforms hebben. MedFeed speelt hierop in door een podcastplatform te lanceren die exclusief medische podcasts aanbiedt.

Hierdoor kunnen zorgverleners hun favoriete content gemakkelijk vinden op locatie. De MedFeed app heeft alle functionaliteiten die podcasts zo’n prettig medium maken om te beluisteren. Naast het aanbod van derden heeft MedFeed ook twee eigen Original series die nergens anders te beluisteren zijn.

Levi & Van Santen

De eerste MedFeed Original is de wekelijkse podcastserie “De zorg vanLevi & Van Santen”. Een vrijmoedige en scherpe podcastserie waarin Marcel Levi en Hans van Santen de prangende zaken van de Nederlandse zorg bespreken. Deze toonaangevende artsen kennen elkaar sinds ze bij Medisch Contact samenwerkten. In de wekelijkse podcast die iedere vrijdag verschijnt, gaan hun discussies verder.

In het hart van de dokter

In de podcastserie “In het hart van de dokter” gaat Hans van Santen in gesprek met collega’s over hun drijfveren, over zaken waar ze trots op zijn en waar ze minder tevreden over zijn. Welke ontwikkelingen ze waarnemen en wat ze daar van vinden. Over het contact met patiënten, over hun verwachtingen voor de toekomst. Kortom over onderwerpen waar ze normaliter niet of alleen in kleine kring over praten.

App & Website

De podcasts zijn te beluisteren via de MedFeed app en de websitehttps://podcast.medfeed.nl/. Om toegang te krijgen is inloggen met een BIG-registratie nodig. Cross Media NederlandMedFeed is een initiatief van Cross Media Nederland. Cross Media Nederland is opgericht in 2008 en uitgegroeid tot hét marketing-en mediabureau die professionals met elkaar in contact brengt.

Bron: MedFeed