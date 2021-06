Grootswagers en Rijnaarts winnaars James Lind Prijs 2021

Onderzoekers Pol Grootswagers en Iris Rijnaarts hebben zojuist de James Lind Prijs 2021 in ontvangst genomen. Grootswagers kreeg de wetenschapsprijs voor het onderzoek ‘Een nieuw drinkvoedingsproduct, met wei-eiwitten, vrij vertakte aminozuren en ursolzuur voor ondervoede ouderen’ .

Rijnaarts pakte de award voor de toepassing ‘Personalized Nutrition & Health Living Lab more Fiber: Vezel-Up studie’ . De onderscheiding erkent en ondersteunt wetenschappelijke onderzoeken naar fysiologisch actieve (voedings)stoffen en moedigt toepassingen ervan in de praktijk aan die de samenleving gezondheidswinst kunnen opleveren.

Belangrijke vervolgstappen

De wetenschappers van Wageningen University & Research hebben de prijs te danken aan het oordeel van de vakjury en een stemming van het publiek. Grootswagers is trots: ‘Het is de kroon op een enorm team effort. Een hele mooie prijs, waardoor we belangrijke vervolgstappen kunnen gaan zetten in onderzoek naar ursolzuur en het verbeteren van het mitochondrieel functioneren van ouderen.’ Rijnaarts reageert verrast: ‘Geweldig, dit had ik niet verwacht, maar het is heel fijn om erkenning te krijgen voor ons werk. Ik hoop dat we hierdoor vervolg kunnen geven aan het toepassen van persoonlijk voedingsadvies in de praktijk, om de vezelinname van Nederlanders te vergroten. Voor onze darmgezondheid, maar ook voor andere toepassingen.’

Onderzoek toont meerwaarde ursolzuur en vitamine D bij ondervoeding ouderen

In het onderzoek van Grootswagers et al. werd aangetoond dat een belangrijke vooruitgang in fysiek functioneren van ouderen kan worden geboekt door slimme inzet van fysiologisch actieve voedingsstoffen in drinkvoedingsproducten. De leden van de onafhankelijke vakjury, bestaande uit vijf personen, zijn lovend over het onderzoek. Ze noemen het ‘een fascinerende bevinding met een klinisch groot potentieel’ en zien dat de ‘meerwaarde van suppletie met het aminozuur ursolzuur en vitamine D wordt bewezen’. Over het belang melden ze ‘het onderzoek laat zeer belangrijke en relevante resultaten zien voor een groot probleem in de huidige maatschappij, namelijk ondervoeding bij ouderen.’

Vezelinname relevant voor gezondheid, gepersonaliseerde aanpak bruikbaar

De toepassing van Rijnaarts et al. biedt Nederlanders een persoonlijk digitaal voedingsadvies, met behulp van algoritme, om meer vezels te eten. De vakjury is enthousiast: ‘het is mogelijk zeer relevant omdat een te lage vezelinname geassocieerd is met een hoger risico op hart- en vaatziekten’ en ‘het past perfect in de patiëntgerichte behandelingen waar we steeds meer naartoe bewegen.’ Volgens de jury is ‘vezelinname eveneens relevant wat betreft andere positieve gezondheidseffecten en kan de gepersonaliseerde benadering ook bruikbaar zijn voor andere toepassingen’.

Erkenning voor de winnaars

De James Lind Prijs is een wetenschapsprijs die in het leven is geroepen door NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementen. Naast een award en een oorkonde ontvingen Grootswagers en Rijnaarts een cheque ter waarde van € 10.000,-, te besteden aan nader onderzoek naar de rol van fysiologisch actieve (voedings)stoffen. De winnaars worden aangemoedigd om door te gaan met baanbrekende onderzoeken en effectieve toepassingen in het dagelijks leven.

Meer informatie over de winnaars , de nominaties , de leden van de vakjury en de James Lind Prijs 2021: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/

Bron: NPN