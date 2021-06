Woonlocatie De Spil in Halsteren verbouwd

De afgelopen maanden is woonlocatie De Spil in Halsteren van SDW verbouwd. Iedere cliënt heeft in zijn of haar eigen woning nu een eigen badkamer en een keuken. Op de woonlocatie is er nu ook een volwaardige gezamenlijke ruimte waar cliënten dagbesteding hebben, elkaar kunnen treffen en bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen koken.

Meegeholpen

Unitmanager Vincent Rijpert van SDW woonlocatie de Spil vertelt: “Tijdens de verbouwing verbleven enkele cliënten tijdelijk in een andere SDW woonlocaties, zoals de Zuiderdreef in Bergen op Zoom en Boerhaave in Wouw. Natuurlijk zorgt een verbouwing voor overlast en bij momenten voor wat stress. Dat zal iedereen herkennen. Sommige cliënten hebben tijdens de verbouwing meegeholpen: van sjouwen tot de eindschoonmaak. Natuurlijk zijn we blij met het resultaat, het is prachtig geworden.”

Woonlocatie De Spil in Halsteren was één van de weinige locaties van SDW waar nog niet alle cliënten een eigen badkamer en keukenvoorziening hadden. SDW biedt hier begeleiding voor 26 volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking en gedrags- of psychiatrische problematiek. Op de woonlocatie is altijd begeleiding aanwezig. Cliënten wonen zelfstandig en krijgen begeleiding op maat.

Foto: sfeerimpressie van de algemene keuken

Bron: SDW Zorg