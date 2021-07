Eerste jaar experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist een succes

Resultaten van het experiment geregistreerd-mondhygiënist bevestigen de professionaliteit van het werk van de mondhygiënist

Het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist loopt nu een jaar. NVM-mondhygiënisten, de beroepsorganisatie voor en van mondhygiënisten in Nederland, is tevreden met de positieve resultaten tot nu toe. De professionaliteit van het werk van de mondhygiënist wordt door het experiment, met het toekennen van een volledige zelfstandigheid, en de ervaringen van het afgelopen jaar bevestigd. Met het experiment worden preventieve mondzorg en de patiënt meer centraal gezet, en wordt binnen het mondzorgteam de juiste zorgverlener ingezet passend bij de zorgvraag van de patiënt.

De patiënt centraal

Geregistreerd-mondhygiënisten, mondhygiënisten die meedoen aan het experiment en in het BIG-register geregistreerd staan, hebben voor het vullen van kleine gaatjes, het verdoven en het maken van röntgenfoto’s geen opdracht van de tandarts meer nodig. En dat heeft voordelen volgens NVM-voorzitter Manon van Splunter-Schneider: “De patiënt komt centraal te staan en niet het administratieve systeem, wat de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van de mondzorg ten goede komt. Simpel gezegd betekent dit dat de patiënt gelijk geholpen kan worden en niet een vervolgafspraak hoeft te maken omdat er bijvoorbeeld eerst een röntgenfoto gemaakt moet worden bij de tandarts of op een opdracht gewacht dient te worden.”

Kwaliteit preventieve mondzorg

De mondhygiënist is een paramedicus die hbo-opgeleid is voor het preventieve gedeelte van de mondzorg. Tijdens het experiment wordt het handelen met volledige zelfstandigheid van geregistreerd-mondhygiënisten gemeten, onder andere door te kijken naar eventuele klachten en geschillen. Het afgelopen jaar zijn geen meldingen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg [https://www.geschilleninstantiemondzorg.nl/] of het tuchtcollege binnengekomen wat betreft het handelen van de geregistreerd-mondhygiënist. Waaruit blijkt dat de mate van professionaliteit van de mondhygiënist hoog is, ook tijdens het experiment.

Bron: NVM-mondhygiënisten