‘Toename AED’s heeft duidelijk effect op de behandeling van hartpatiënten’

De Deense voetballer Christian Eriksen kreeg op het veld een hartstilstand en werd snel geholpen in het ziekenhuis. Intussen is hij uit het ziekenhuis ontslagen. Er is een duidelijk verschil met hoe mensen nu binnenkomen na een hartstilstand ten opzichte van een aantal jaar geleden.

Snel en adequaat

Als er snel en adequaat wordt gehandeld dan zien we heel vaak dat binnen een aantal minuten patiënten weer bij kunnen komen en weer aanspreekbaar zijn. Er is een duidelijk effect van een toename van het aantal Automatische Externe Defibrillators ( AED’s) op veel plekken.

Op steeds meer plaatsen hangt een AED, dat betekent dat patiënten veel eerder behandeld kunnen worden en ook veel eerder bij kunnen komen. Politieagenten hebben een AED in hun auto. Vaak zijn zij bij een hartstilstand bij iemand thuis als eerste ter plaatse. Agenten kunnen dan al een elektroshock toedienen. Daardoor komt het vaker voor dat wanneer de ambulance arriveert de patiënt al gereanimeerd is en weer aanspreekbaar is.

Elektroshock

Alles wat je eerder bent, verkleint de kans op hersenschade. Het belangrijkste is om binnen een paar minuten te starten met hartmassage. Binnen zes minuten duurt eigenlijk alweer te lang. Je kunt bijna geen kwaad met hartmassage, je kunt het hart niet beschadigen. Zo snel mogelijk beginnen en zorgen dat er een AED wordt gehaald zodat een elektroshock kan worden toegediend en de hartritmestoornis die de oorzaak is van de hartstilstand behandeld kan worden.

Een AED is ontzettend belangrijk. Die moet in de buurt zijn en zo snel mogelijk bij de betrokkene gebracht worden. Hartmassage is enkel ter overbrugging van de tijd naar een elektroshock. Het bedienen van een AED is niet zo ingewikkeld. Het apparaat vertel je precies wat je wel en wat je niet moet doen.

