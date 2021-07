Ziekenhuizen en apotheken binden strijd aan met geneesmiddelkaping

‘Zelfregistratie’ garandeert duurzame beschikbaarheid unieke geneesmiddelen’

De universitair medische centra Erasmus MC, Radboudumc en UMCG, het Catharina Ziekenhuis en de bereidingsapotheek A15 gaan samenwerken om geneesmiddelkaping door commerciële partijen te voorkomen. Ze richten een platform op waarmee ze commercieel niet-verkrijgbare geneesmiddelen zelf kunnen registreren bij de autoriteiten. Daarmee garanderen de partijen duurzame beschikbaarheid van unieke geneesmiddelen en snijden ze partijen die misbruik maken van het huidige systeem de pas af.

Het nieuw op te richten platform lost een probleem op waar ziekenhuisapothekers al een tijd mee worstelen, stellen initiatiefnemers Reinout Schellekens (directeur A15) en Ralph van Wezel (gevestigd apotheker Catharina Ziekenhuis in Eindhoven). In ziekenhuisapotheken en bereidingsfaciliteiten zoals A15 worden geneesmiddelen gemaakt die commercieel niet-verkrijgbaar, maar wel noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan speciale doseringen voor gebruik bij kinderen. Ziekenhuisapothekers mogen dit doen, zo lang het geneesmiddel niet geregistreerd is door een commerciële partij.

Een deel van de geneesmiddelen die in ziekenhuisapotheken wordt gemaakt, is echter commercieel interessant. Dat kan farmaceutische bedrijven doen besluiten een aanvraag voor registratie in te dienen. Als dat lukt, mag de ziekenhuisapotheek het middel niet meer leveren en moeten ziekenhuizen gaan inkopen bij de commerciële partij. Volgens Schellekens gebeurt dit regelmatig: ‘Ik ken 16 gevallen waar dit is gebeurd. Vaak gaat de prijs na registratie door een middelgrote of kleine farmaceut flink omhoog. Het meest extreme voorbeeld zijn Cystadrops, druppels voor een oogaandoening. Wij leverden die voor 20 euro en nu kost een flesje 1000 euro.’

Om dit soort kaping van geneesmiddelen te voorkomen, starten de vier ziekenhuizen en hun bereidingsapotheken nu hun eigen registratieplatform. Het platform is een soort nationaal bedrijf, dat als aanvrager dient van het registratiedossier. Het voordeel van deze ‘zelfregistratie’ is dat de ziekenhuisapotheken het recht behouden om de middelen te blijven leveren, tegen een eerlijke prijs. Van Wezel stelt: ‘We richten ons specifiek op medicijnen die we nu ook al maken. Het zijn middelen waarvoor we de technische kennis in huis hebben en waarvan de werking al bewezen is. Zo snijdt het mes aan twee kanten: het middel blijft beschikbaar in goede kwaliteit én tegen een betaalbare prijs.’

Het registratieplatform zal op termijn ook gebruikt worden om nieuwe ‘academische’ geneesmiddelen te registreren.

Bron: Erasmus MC