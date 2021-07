‘Korting aan gezonde mensen moet stoppen’

Tweede Kamer wil eigen risico zorg op 385 euro houden

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is het eens met de motie van de SP om het verplicht eigen risico voor 2022 te bevriezen. Dat deze motie is aangenomen, is een belangrijk signaal dat het eigen risico niet opnieuw mee moet gaan stijgen met de ontwikkeling van de zorgkosten. DSW maakt zich al jaren zorgen over de hoogte van het verplicht eigen risico en hoe dit bij een deel van de verzekerden leidt tot zorgmijding. Nog belangrijker voor een solidair zorgstelsel is dat de politiek zou pleiten voor de afschaffing van het vrijwillig eigen risico.

Niet bevriezen, maar verlagen

Het doel bij de introductie van het verplicht eigen risico was dat er een rem op onzinnige zorg zou komen. Het eigen risico is inmiddels zo hoog dat dit voor sommige mensen meer een obstakel is voor noodzakelijke zorg, dan een rem op onzinnige zorg. Ik ben voorstander van het verlagen van het verplicht eigen risico, daarom verlaagt DSW al sinds 2018 het eigen risico met een symbolisch bedrag van 10 euro. Met deze verlaging geeft DSW een duidelijk signaal af: het eigen risico is zijn doel voorbij geschoten.

Ziek betaalt voor gezond

Nog beter dan de motie voor het bevriezen van het verplicht eigen risico, zou een politiek pleidooi zijn voor het afschaffen van het vrijwillig eigen risico. Er is namelijk geen eerlijke verdeling zolang gezonde mensen kunnen kiezen voor korting op de zorgpremie door het ophogen van het vrijwillig eigen risico. Dit voordeel wordt eigenlijk betaald door de mensen die er juist geen gebruik van kunnen maken. Het kiezen voor een vrijwillig eigen risico leidt namelijk niet tot een daling van de zorgkosten in Nederland.

Als gezonde mensen hierdoor wel minder in de gezamenlijke premiepot inleggen, betekent dit dat het verschil bijgepast moet worden door mensen die niet voor een vrijwillig eigen risico kunnen kiezen. Wanneer we het vrijwillig eigen risico zouden afschaffen, kunnen we ervoor zorgen dat het verplicht eigen risico niet alleen gelijk blijft, maar zelfs verlaagd kan worden.



Dit is een expertquote van Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur bij DSW zorgverzekeraar, in het kader van ANP Expert Support.

Bron: ANP Expert Support