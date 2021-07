‘Oud worden: Deels thuis en deels in het verpleeghuis’

Uit onderzoek blijkt dat ouderen in een verpleeghuis gemiddeld een jaar korter leven dan ouderen die verpleeghuiszorg thuis krijgen. Is thuis wonen beter of is er nog steeds toekomst voor het verpleeghuis? Expert Anneke Augustinus van Vilans spreekt met Luna van der Waarde over veranderende zorgbehoeften en -situaties, en over hoe verpleeghuizen verbeterd kunnen worden. Vilans is de kennisorganisatie voor langdurige zorg en Anneke Augustinus is directeur programmamanagement Impact & Communicatie.

