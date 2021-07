Polikliniek Kralingen officieel geopend door Tamara van Ark, demissionair minister voor Medische Zorg en Sport

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Polikliniek Kralingen van het IJsselland Ziekenhuis officieel en feestelijk geopend door demissionair minister voor Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark. De polikliniek is gevestigd in verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël van Lelie zorggroep in Rotterdam Kralingen. Tamara van Ark knipte het openingslint door. Dit deed zij samen met medewerkers van Lelie zorggroep en IJsselland Ziekenhuis en een vertegenwoordiging van hun patiënten. De voorzitters van de raden van bestuur ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.



Rondleiding

Na de opening en een feestelijke toast werd minister Van Ark rondgeleid over de nieuwe polikliniek en afdeling radiologie. Daarna maakte zij op de afdeling longrevalidatie in Pniël kennis met mevrouw Hartsuiker en haar man, een patiënte die binnen het gezamenlijk zorgpad longrevalidatie revalideert in Pniël.

Zo krijgt zij de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.

Officiële opening

De polikliniek is gestart in januari 2021. In verband met de coronamaatregelen en de afronding van de verbouwing in Pniël werd besloten de officiële opening uit te stellen tot de zomer. Er was een beperkt gezelschap aanwezig en bij de aansluitende borrel voegden zich meer betrokkenen van Lelie en IJsselland.

Afronding verbouwing op een fijne locatie

Niet alleen de polikliniek werd geopend, ook de heropening van het restaurant, de zorgwinkel en de entreehal van Pniël kwamen aan bod. De bezoeker komt nu binnen in een ruime entree waar de medewerkers van Pniël en het IJsselland Ziekenhuis samen de nieuwe balie bemensen.

Patiënten die in de Polikliniek Kralingen zijn geweest, geven aan dat het een fijne en rustige locatie is met vriendelijk en hulpvaardig personeel. De kleinschaligheid is voor een grote groep patiënten prettig en dat geldt ook voor de medewerkers.

Digitaal werken

Demissionair Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark maakte tijdens de rondleiding ook kennis met het digitaal werken van polikliniek Kralingen. Patiënten die dat willen kunnen alles digitaal regelen: een afspraak maken, de afspraakbevestiging, een herinnerings-sms, aanmelden op de polikliniek zelf. Vanzelfsprekend blijft het uitgangspunt dat de patiënt kiest. Polikliniek Kralingen is hierin de innovatieve proeftuin. Deze manier van werken zal het komende jaar ook op de hoofdlocatie van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel worden uitgerold.

Samenwerking IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep

Betere zorg voor elke patiënt, dichtbij huis en zonder dat iemand steeds weer bij een ander loket moet aankloppen voor passende zorg. Daarvan dromen Lelie zorggroep en het IJsselland Ziekenhuis die sinds 2020 intensief samenwerken. Een eerste concrete stap in die samenwerking is de vestiging van de Polikliniek Kralingen in Pniël. Een goed voorbeeld van die samenwerking is het gezamenlijk zorgpad longrevalidatie, waar mevrouw Hartsuiker aan deelneemt. Hier kunnen mensen met COPD terecht na een opname in het IJsselland ziekenhuis.

Andere gezamenlijke initiatieven zijn het griepproject, de transmurale zorgbrug, virtuele thuiszorg en het bij elkaar stagelopen om de onderlinge deskundigheid te bevorderen. De samenwerkingsvormen zijn erop gericht een onnodig lange ligduur in het ziekenhuis te voorkomen en de samenwerking tussen beide partijen op het gebied van innovatie en personeelsbeleid te versterken.

Zelfde artsen, nieuwe plek: Oudedijk

Na de sluiting van de Havenpolikliniek in december 2020 werden de spreekuren van het IJsselland Ziekenhuis verplaatst naar verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël. Op 15 januari 2021 ging hier de Polikliniek Kralingen van start.

Uniek: een volledige afdeling radiologie in de wijk

Ook de afdeling Radiologie verhuisde vanuit de Havenpolikliniek naar Poli Kralingen en opende op 19 april haar nieuwe afdeling met een volledig aanbod van röntgenonderzoek, echografie, CT-onderzoek en MRI-onderzoek. Een dergelijk uitgebreide afdeling radiologie in een polikliniek in de wijk is uniek in Nederland.

Bron: Lelie Zorggroep/IJsselland ziekenhuis