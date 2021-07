Ruime zorgkeuze inzichtelijk dankzij de ervaringen op ZorgkaartNederland. De 1 miljoenste staat nu online

Op ZorgkaartNederland.nl is deze week de miljoenste patiëntervaring geplaatst. Een mijlpaal voor alle patiënten in Nederland die zelf regie willen over hun zorg.

Op ZorgkaartNederland beschrijven mensen hoe zij hun zorgbehandeling hebben ervaren. Anderen kunnen met deze ‘waarderingen’ een weloverwogen keuze maken voor een ziekenhuis, fysio of tandarts. De miljoenste waardering is dan ook een mijlpaal voor iedereen die graag zelf beslist over de zorgaanbieder van zijn of haar keuze.





BN’ers leven mee



Meer dan een miljoen bezoekers per maand profiteren op ZorgkaartNederland van de 1 miljoen waarderingen over de zorg van ruim 136.000 zorgaanbieders. Ook enkele bekende patiënten. Zij vieren daarom mee, via hun zelf opgenomen videoboodschap.

Tv-presentatrice Anita Witzier en Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden kampen bijvoorbeeld zelf met respectievelijk reuma en de gevolgen van kanker. In hun videoboodschap feliciteren zij en enkele anderen daarom iedereen met de mogelijkheid om de 1 miljoen waarderingen op ZorgkaartNederland te gebruiken.

Olympisch kampioen volleybal Bas van de Goor benoemt ook de meerwaarde voor zorgverleners: “Het is goed dat mensen feedback geven waardoor de zorg alleen maar beter wordt. Ik weet zeker dat veel zorgverleners dankbaar zijn voor deze feedback.”

Anonieme waardering



Mevrouw Everaert uit Den Haag gaf de miljoenste waardering. Via een interview door meetbureau Zorgfocuz waardeerde ze anoniem haar verpleeghuis Huize Eykenburg. Voor deze feestelijke uitzondering hebben we mevrouw Everaert gevraagd of wij haar en Stichting Eykenburg publiekelijk mochten feliciteren. En ze reageerde blij verrast: “Hoe weten jullie nou weer dat ik de 1 miljoenste ben? Ik vind het geweldig!”

Dank aan alle inzenders



De miljoenste waardering is ook een mooie mijlpaal voor Patiëntenfederatie Nederland, initiatiefnemer en eigenaar van ZorgkaartNederland.

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie is dan ook trots. “Ik vind het fantastisch! Ik wil al die mensen die een waardering hebben geplaatst dan ook ontzettend bedanken. En ook de zorgverleners die dat hebben gestimuleerd.”



Wilt u ook uw ervaringen met de zorg delen?

