Spreekuur pijnspecialisten Spaarne Gasthuis ook in IJmuiden

— De pijnspecialisten van het Spaarne Gasthuis draaien sinds kort ook spreekuur in IJmuiden. Zij doen dat een dagdeel per week in Huisartsenpraktijk ’t Plein 1945 105.



Patiënten met verschillende vormen van chronische pijn, zoals rugklachten of neuropathische pijn kunnen worden verwezen naar deze locatie voor een consult en advies.



Aanvulling op zorg



Eveline Bartels, pijnspecialist in het Spaarne Gasthuis is enthousiast: “Dit is een prachtige aanvulling op onze zorg, want dan hoeven patiënten niet direct naar het ziekenhuis af te reizen. Mocht een (invasieve) behandeling nodig zijn, dan worden patiënten vooralsnog behandeld in het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid of Hoofddorp.”

Voor Jan de Vries, die kampt met etalagebenen (vaatvernauwing van de beenslagader), is de polikliniek in IJmuiden een uitkomst: “Ik ben slecht ter been en afhankelijk van mijn dochter om naar het ziekenhuis af te reizen. Ik woon vlakbij deze huisartsenpraktijk, dus dat ik hier terecht kan is echt een uitkomst.”



De pijnspecialisten zijn ook beschikbaar voor overleg met de eerste lijn. Huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen kunnen laagdrempelig om advies vragen over hun patiënten. De pijnpolikliniek is elke werkdag bereikbaar tussen 8:00 en 16:30 uur via (023) 224 0190.

Bron: Spaarne Gasthuis