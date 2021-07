Amphia Ziekenhuis heeft Europese primeur met introductie RCS Business Messaging

Om de communicatie met patiënten verder te optimaliseren, zet het Amphia Ziekenhuis in op een nieuwe messagingtechnologie: Rich Communication Services (RCS) van CM.com. Hiermee is het topklinische opleidingsziekenhuis in Breda het eerste Europese ziekenhuis dat van deze nieuwe techniek gebruikmaakt. RCS kan worden gezien als de opvolger van zakelijke SMS-diensten en maakt hoogwaardig en efficiënt patiëntencontact mogelijk. “Met RCS willen we op een veilige en volledige manier patiënten in hun zorgproces nog klantvriendelijker bereiken”, zegt Jobbe van Nuenen, Bedrijfsmanager Zorg ICT bij Amphia.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn al langere tijd bezig met het verbeteren van de patiëntcommunicatie. Hierin heeft de inzet van SMS een belangrijk rol gespeeld. Wie tegenwoordig een afspraak in het ziekenhuis maakt, krijgt daar waarschijnlijk daags voor de afspraak per SMS een herinnering van. Data laat zien dat dergelijke communicatie het percentage patiënten dat niet voor een afspraak komt opdagen, de zogenoemde ‘no shows’, van 15 tot slechts 5 procent heeft teruggebracht. Met de introductie van RCS zet het Amphia Ziekenhuis nu de volgende stap. “Als ziekenhuis willen wij innoveren met bewezen techniek, zodat deze risicoloos kan worden ingezet voor onze patiënten”, zo stelt Van Nuenen: “We zetten RCS vol overtuiging in, omdat de patiëntveiligheid nooit in het geding komt en tegelijkertijd de patiënttevredenheid alleen maar kan toenemen.”

Veilige en rijke messagingdienst voor patiëntcontact

RCS maakt het mogelijk om op een veiligere en rijkere manier te communiceren. De messaging service verifieert de afzender, zodat patiënten weten dat een ontvangen bericht ook echt van hun zorgverlener komt. Door de inzet van RCS verwacht het Amphia patiënten nog beter te helpen in hun zorgproces. Zo kan het Bredase ziekenhuis dankzij RCS onder meer met (GIF-)afbeeldingen, audio, video, toegevoegde (afspraak)links of documenten communiceren. Ook is het een optie om live of via een chatbot het gesprek met patiënten aan te gaan. Ten slotte maakt de techniek het mogelijk om met QR-codes te werken. Hiermee kunnen patiënten zich bijvoorbeeld meteen na binnenkomst aanmelden bij de digitale zuil, zodat alle relevante info voor dat specifieke bezoek direct correct in het systeem staat.

‘Fantastische gebruikerservaring’

De introductie van RCS komt voort uit het partnerschap van Amphia met full-service communicatieprovider CM.com. De twee Bredase bedrijven zijn sinds 2016 partner. CM.com heeft eerder al de implementatie van SMS-diensten voor het ziekenhuis verzorgd en maakt nu de introductie van RCS mogelijk. “RCS gaat een belangrijk zakelijk mobiel messaging kanaal worden. De zekerheid van een geverifieerde afzender ondersteund door telecomproviders helpt fraude reduceren, en de unieke RCS-features leveren een fantastische gebruikerservaring”, zegt Richard van Anholt, Director of Global CPaaS bij CM.com.

Voorland voor Europese zorginstellingen

Nog niet alle telecomproviders ondersteunen RCS op dit moment, maar dat is volgens Van Nuenen juist een reden om er nu al mee te starten. “Patiënten die nog geen RCS kunnen ontvangen, ontvangen een gewone SMS. Deze communicatie blijft, waar nodig, in stand”, zo geeft hij aan. Wel verwacht de Bedrijfsmanager Zorg ICT dat de ontwikkelingen op het gebied van patiëntcommunicatie de komende jaren snel zullen gaan. “Als er een manier beschikbaar is om veiliger en slimmer met patiënten te kunnen communiceren, dan moeten we dat serieus onderzoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat RCS een oplossing kan zijn voor de toekomst en in feite zijn we door dit als eerste te implementeren het voorland voor alle andere zorginstellingen in Europa.”

Bron: CM.com