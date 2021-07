Jet Bussemaker: ‘Ik heb als mantelzorger zelf de complexiteit van de zorg ondervonden’

Nieuwe aflevering podcast Over Morgen met Jet Bussemaker en Talitha Muusse

Meer vertrouwen in de zorgprofessional, minder werken vanuit protocollen. Dat is volgens Jet Bussemaker één van de oplossingen voor de toekomst van de ouderenzorg. In de podcast Over Morgen gaat de voorzitter van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) erover in gesprek met generatiedeskundige Talitha Muusse. Ze concluderen: er moet gewerkt worden aan een langetermijnvisie over de toekomst van ouder worden.

Het gesprek met Jet Bussemaker en Talitha Muusse is de slotaflevering van de podcastreeks Over Morgen, waarin verwachtingen over ouder worden en zorg bespreekbaar worden gemaakt. In zes afleveringen gaat gespreksleider Jeroen Westermann op zoek naar de uitdagingen en oplossingen voor de toekomst van de zorg voor ouderen. De reeks is een co-creatie van zorgkoepel Fundis en ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties.

Fundamenteel anders

Bussemaker en Muusse vertellen in de podcast hoe zij naar het vraagstuk kijken. ‘De balans tussen werkenden en niet-werkenden verandert. Dat betekent iets voor solidariteit’, stelt Muusse. ‘Neem het hele stelsel onder de loep én wat dat vraagt van alle generaties. Daar moeten we met elkaar over praten.’ Volgens Bussemaker moet hier op lange termijn over worden nagedacht: ‘De grote beslissingen over de toekomst gaan over politieke termijnen heen.’

Zorg voor de toekomst



Hoe organiseren we de zorg van de toekomst? We moeten meer samenwerken en blijven innoveren, concludeert gespreksleider Westermann na zijn zes gesprekken in de podcastserie. In aflevering zes deelt Muusse haar visie op die vraag: ‘We hebben een heel goed zorgstelsel, vanuit individueel perspectief is het nu beter dan 20-30 jaar geleden. Maar het gemeenschappelijke is voor ons een uitdaging’. Volgens Bussemaker kunnen er nu al zaken in gang worden gezet om de zorg anders te organiseren. ‘Vertrouw meer op de professional en minder op de protocollen’, stelt de RVS-voorzitter.

‘Stimuleer ook de sociale netwerken rond de cliënt,’ stelt Bussemaker voor, ‘ en betrekt daar ook de informele zorg bij.’ Zorgen voor een ander blijkt in de praktijk niet altijd gemakkelijk, dat heeft de oud-minister zelf ook ervaren. Bussemaker ging in twee maanden van fulltime minister naar fulltime mantelzorger. ‘Als mantelzorger heb ik de complexiteit van de zorg aan den lijve ondervonden. Ook de complexiteit van de regelgeving waar ik zelf verantwoordelijk voor was bij de invoering.’

In gesprek over morgen

Het gesprek over de toekomst van de ouderenzorg is hard nodig. De toename van het aantal ouderen en chronisch zieken en het aanhoudende tekort aan zorgmedewerkers vraagt om het fundamenteel anders organiseren van de zorg. Maar ook onrealistische en onhoudbare verwachtingen van de ouderenzorg moeten ter discussie worden gesteld, stelt ActiZ. De branchevereniging van zorgorganisaties ontwikkelde samen met 11 andere partijen de Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg.

Bron: ActiZ