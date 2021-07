Bedragen minimumloon 2021

Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2021. Lees voor

Per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder € 1.701,00 € 392,55 € 78,51 20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81 19 jaar € 1020,60 € 235,55 € 47,11 18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26 17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01 16 jaar € 586,85 € 135,45 € 27,09 15 jaar € 510,30 € 117,75 € 23,55

Per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 36 uur € 10,91 € 8,73 € 6,55 € 5,46 € 4,31 € 3,77 € 3,28 38 uur € 10,34 € 8,27 € 6,20 € 5,17 € 4,09 € 3,57 € 3,10 40 uur € 9,82 € 7,86 € 5,89 € 4,91 € 3,88 € 3,39 € 2,95

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Van 1 januari tot 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag 21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76 20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21 19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66 18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88 17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72 16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83 15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar 36 uur € 10,80 € 8,65 € 6,49 € 5,40 € 4,27 € 3,73 € 3,25 38 uur € 10,24 € 8,19 € 6,14 € 5,12 € 4,05 € 3,54 € 3,07 40 uur € 9,72 € 7,78 € 5,84 € 4,86 € 3,84 € 3,36 € 2,92

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.